英舰穿越台海发推特 解放军指居心不良 台湾反指陆机扰台破纪录五百多架次

隶属英国皇家海军「伊丽莎白女王号」（HMS Queen Elizabeth）航母打击群的一艘护卫舰，昨(27日)天穿越台湾海峡，并在其官方推特上发帖。中国《环球时报》以「张狂」来形容英国的行为；而解放军东部战区则指责英方「居心不良」，欲破坏台海和平稳定，已组织海空兵力全程跟监警戒。台湾表示，外国机舰航经台湾海峡会令大陆出动军机，以致本年头九个月，已有五百多架次大陆战机飞入其防空识别区，较去年全年还要多逾三成三。

广告 继续浏览后续

美国军舰频繁通过台湾海峡，但其盟国很少派军舰穿越该敏感海域。但随「伊丽莎白女王号」航母打击群在印太地区部署的护卫舰「里士满」号（HMS Richmond）通过台湾海峡时在推特发帖说，「我们正通过台湾海峡前往越南访问，并访问越南海军。」另根据「台湾西南空域」脸书专页，「里士满」号当时位于台北港西方约35海里，由北向南，舰上并有直升机海空操演。

中国官媒《环球时报》以「张狂」为标题报道「里士满」号护卫舰通过台湾海峡的消息。另外，解放军「东部战区」公众号亦发出消息证实此事，该区新闻发言人施毅陆军大校表示，9月27日，英国「里士满」号护卫舰过航台湾海峡并公开炒作，解放军东部战区组织海空兵力全程跟监警戒。他续称，英方枉费心机刷「存在感」，这种行为居心不良，破坏台海和平稳定，充分暴露其投机心态。

解放军没有透露派出多少兵力跟监，而台湾空军司令部则公布，指解放军共有六架次军机于27日进入台湾的西南防空识别区，其中一架运-9通信对抗机穿越巴士海峡飞抵其东岸外海空域后折返，对台湾实施「电侦的可能性高」。空军除派遣空中巡逻兵力应对外，更实施广播驱离、防空飞弹追监等反制措施。

台湾国防部长邱国正昨在立法院接受质询时透露，进入台湾防空识别区的中共军机，往年一年顶多有三百多架次，但今年到九月份已达五百多架次，期望除军队要建军备战外，民众亦要「普遍有敌情认知的概念」。翻查资料，中国军机去年有380架次进入台湾西南空域，即今年头九个月已比去年全年多三成三。

根据统计，中国大陆军机「扰台」次数以1月份的81架次、4月份的108架次及9月份的103架次最多，民进党立法委员王定宇指，头两次可能与美国解除台美交往限制和美国总统拜登好友特使访台有关，要求国防部解释9月份「共机扰台」次数增高的原因。邱国正回复称，往年7至9月是大陆年度军事训练，若有外国机舰航经台湾海峡、南海，大陆也会出动军机。

他认为，大陆不断出动军机出入台湾西南空域，是想「习惯变自然」，令这个空域变成中共完全掌控，但台湾「会努力不让它如愿」，会透过严密掌控、出动舰载航空飞弹及广播驱离等措施予以反制。