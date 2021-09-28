中非研究所(CARI)对贷款数据的分析估计，赞比亚积欠中国政府和民间贷款者的债务达66亿美元，几乎是赞比亚上届政府披露数额的两倍。

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据路透社今天报道称，盛产铜矿的赞比亚去年11月成为非洲首个因新冠疫情而出现主权债务违约的国家，其持续进行的债务重组已成为西方多国努力让各国充分披露借款金额的测试案例。

由Edgar Lungu领导的赞比亚前政府表示，其积欠中国的债务为34亿美元。但CARI周二公布的估计，与上月上任的新当选总统Hakainde Hichilema最近的评论相吻合，即债务负担可能更高。中非研究所称，赞比亚积欠中国的债务接近官方估计的两倍。

赞比亚政府正与国际债权人谈判。国际债权人抱怨赞比亚积欠中国的债务缺乏细节，因附带明确的保密条款；这阻碍了债务重组进程。

据进行这项新估算的CARI研究员Deborah Brautigam和Yinxuan Wang写道，“鉴于复杂的情况...就责任分担达成共识可能特别困难。”

路透社说，66亿美元的新数字是根据约翰霍普金斯大学高级国际研究学院CARI收集到的中国贷款数据计算得来。数字可能会继续增加，因这不包括继续累积的罚款或利息欠款。

消息没有提及债务与赞比亚国民生产总值的比份关系。