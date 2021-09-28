香港开审涉国家安全法第二案 马俊文庭上不承认犯罪

香港今天开庭审理一名当地居民参加2020年抗议示威案，该名名为马俊文的31岁男子被指控涉及违反国家安全法。马俊文出庭以不承认犯罪做辩护。法新社说，这是香港根据北京严厉的国家安全法遏制异议的第二次审判。

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据法新社今天报道称31岁的前送餐员马俊文Ma Chun-man被指控在去年8月至11月的20次抗议活动中，通过呼喊口号和展示标语牌，以及接受记者问话，试图将香港与中国分裂。

这是香港根据北京严厉的国家安全法遏制异议的第二次审判。香港第一次国家安全案审判在7月，当时一名男子在展示抗议旗帜时用摩托车撞向警察，被判定犯有恐怖主义和分裂国家罪。

法新社说，但在马俊文的案件中，被指控的罪行并不涉及暴力，而是围绕着语言表达。法新社说，香港未来将要开庭的多项涉及国家安全法的庭案，均没有暴力犯罪，只有言论指控。

大多数根据《国家安全法》被指控的人都被拒绝保释，而马俊文自十个月前被捕以来一直被拘留。如果罪名成立，他将面临最高7年的监禁。

据香港检察官指控说，马俊文曾高呼 "自由香港，时代革命"、"香港独立，唯一出路"、"香港人，让我们建立自己的国家"、"一个国家，一个香港 "以及 "众志成城，武装起义"。

今年7月，法官裁定"自由香港，我们时代的革命 "这一流行的抗议口号是分裂主义。

检察官说，马俊文已明确表示他打算挑战国家安全法，并呼吁其他人抗议该法的实施。检察官指控马俊文在被捕前的一次集会上说："《基本法》才保证香港人的言论自由。"在另一次接受记者采访中，马俊文遭指对 "革命 "的定义意味着香港人应该重新获得主权，并赢得通过普选选举自己领导人的权利。

据法新社说，中国官方称《国家安全法》是在2019年的抗议活动后恢复香港秩序所必需的，而且只会影响到 "极少数人"。但《国家安全法》已经改变了这座城市，从根本上重塑了香港政治、文化和法律景观。

此后香港有70多人，包括香港许多最著名的民主活动家，被指控犯有危害国家安全罪，几乎都是因为倡导现在被视为非法的政治观点。