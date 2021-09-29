德国内政部证实：对小米手机展开安全调查

德国内政部发言人周三表示，出于资安风险考量，德国电信设备检测的联邦资讯安全局（BSI）正对小米手机( Mi 10T 5G ）进行审查，路透社消息称，该发言人并未对审查细节进一步说明。

广告 继续浏览后续

立陶宛国家网络安全中心（National Cyber Security Centre）上周警告，小米手机内设审查功能，会自动审查"自由西藏"、"台湾独立万岁"或"民主运动"等用语，德国在得知消息后，要求监管机构立刻展开调查。

立陶宛国家网络中心报告指出，小米手机会向新加坡的伺服器发送加密过后的手机数据，且小米手机的应用程式（包括内部网页浏览器）有用语审查清单，目前已列入 449 个中文词汇，而且该清单还不断更新中。

立陶宛国防副部长阿布克维丘斯( Margiris Abukevicius） 表示，建议不要买中国的新手机，并尽快处理掉已购买的手机。

小米日前表示，正在聘请第三方专家评估立陶宛有关其智能手机内建审查功能的指控，称手机不会审查用户用语。

在美国呼吁禁止华为等中国科技公司技术，称其设备可能用来支援中国的间谍活动后，德国一直对中国智能手机商存有资安疑虑。

调研公司 Strategy Analytics 表示，小米在2021年第二季首次成为欧洲最大的智能手机供应商，出货量达到创纪录的 1,270万部手机。

随着美国对华为实施制裁，小米与其他使用安卓Android作业系统的中国手机商一样，手机市场占比大幅提升。