法国参议员下周访台 中驻法大使卢沙野阻扰无效

尽管中国驻法国大使卢沙野极力阻扰，一个由四名法国参议员组成的代表团将于下周访问台湾，这是法国参议院友台小组主席李察（Alain Richard）周三宣布的消息。

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前法国国防部长，参议员李察表示，法国参议员代表团将于10月5日从巴黎出发，对台湾进行为期三天访问。

三月份以来，中国多次试图威慑法国参议员去台湾访问，据报道，中国驻法大使卢沙野二度致函参议院友台小组成员，企图阻挠访台行程。信中还威胁若法国继续挺台参与国际组织，将受到中国制裁。

中国驻法国大使卢沙野2月18日致函试图阻扰参议员访台在法国『字母A』（La Lettre A）披露后，在法国引发轩然大波。同一来源消息报道指出，卢沙野不顾法国政界和舆论强烈反对，3月25日再次致信参议院友台小组主席李察，“卢沙野明确威胁，若法国太过积极推动台湾参与国际组织，将会面临制裁”。

卢沙野的做法引发李察的强烈不满，他曾经公开表示，将维持原定计划，并且反驳卢沙野所谓访台目的是向台独势力释放鼓励信号的言论。中国驻法使馆发言人上周又通过使馆网站发文称，“法国参议院是法国重要的国家机构，参议员具有官方身份。法国参议员访问台湾与台湾当局进行官方接触，严重违反了法国所奉行的一个中国政策。”

中国使馆还表示，“这样做不仅损害中方核心利益，破坏中法关系，最终也将损害法国自身的声誉和利益。”卢沙野要求法国参议员重新考虑他们的访台计划，三思而行。

但是李察反驳说，法国参议员访台之举并不违背法国承认的“一个中国”原则。法国专家指出，法国是一个三权分立的国家，法国的议会并不能够代表法国政府，在过去，无论是左翼还是右翼政府执政期间，都有法国参议员前往台湾考察。