港国安冻结「六四纪念馆」 蔡耀昌称感意外 会要求解冻

港府对香港市民支援爱国民主运动联合会的狙击未有因该会通过解散决议而停止，保安局长今(29日)早以支联会被控煽动颠覆国家政权罪为由，有「合理理由怀疑」六四纪念馆是危害国家安全的财产而进行冻结，连同早前被冻结的二百多万元银行存款，支联会所有资产皆被冻结。清盘人蔡耀昌对当局行动感到意外，亦不同意，认为会阻碍该会的清盘工作，表明会要求国安处解冻资产。一旦当局坚拒解冻，蔡未知会否导致清盘以致解散工作无法进行。

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清盘人蔡耀昌表示，今早接获国安处通知，表示会冻结支联会物业「六四纪念馆」，并要求他返回博物馆现址签收通知及见证警方换锁。连同本月9日被冻结的三间银行共十九个账户，支联会的银行户口及固定资产均被国安处冻结，现在是无资产可供清盘。若物业获得解冻，根据地产中介数据，该单位市值约一千万港元，连同存款，该会被冻结资产逾一千二百万港元。据本台了解，支联会资产被冻结的最直接影响，是无法支付该会现任和前任常委的诉讼费。

根据通知，保安局局长李家超支联会被控触犯煽动颠覆国家政权罪，于是以《港区国安法》第43条的实施细则，冻结支联会资产两年，任何人均不得处理有关资产，直至2023年9月28日止，违者可被罚款及监禁七年。

蔡耀昌对国安处的封馆行动表示意外和不同意。他解释，支联会刚于本月25日的特别会员大会通过根据公司清盘条例作出的支联会自动清盘（解散）决议，并委出他和邓燕娥作清盘人，待他们完成工作后，便会召开支联会特别会员大会，交代清盘报告，然后才可以向公司注册处申请将支联会于公司注册名单中剔除。国安处现时冻结其资产，既无必要，亦会阻碍清盘工作的进行。

支联会现任和前常委均被警方以不同罪名提控，正副主席李卓人各何俊仁更已因非法集会或游行而在狱中服刑，其余被控的罪名包括拒绝应警方运用国安法要求该会提交资料和非法集会，而最严重的指控是控告支联会和李、何及另一副主席邹幸彤煽动颠覆国家政权罪，一旦罪成，最高刑罚是监禁十年。