爱国生意做昏了头 北京当局喝令刹车

中国爱国网红，大行其道，当局解决不了电荒，网红称这是在为掌握通胀大权下一步大棋；爱国还爱到了子虚乌有的“中日边境“，让鼓励爱国的北京当局也难堪。

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共青团中央周四发出一篇题为『“爱国生意”当休矣』的文章，罕见批评“有人把爱国做成了生意”。

该文指的是视频主播讲述自己在中国边疆被边防特警官兵保护的“感人故事”，问题出在，“感人故事”“惊人的相似”。

视频全都以“我们没有生在和平年代，而是生在一个好国家”为统一文案。这个主题大约是投和中宣部的需要的，但是破绽太多了，有些可能与官方的感受大不相同，

主播们要宣传的是，边防武警官兵为了保护人民的安全，站成人墙面对境外方向，把人民挡在身后。

但是这种爱国情操不见得合乎官方口味，比如“自豪于祖国国泰民安“的主播“想起阿富汗人民正处于水深火热之中“，就完全不符合中国官方和刚刚夺取政权的塔利班全面接头的现实。

还有的主播称自己位于中朝边境鸭绿江旁，赞扬边防兵“面向对面的朝鲜把我挡在了身后“，这让重视”鲜血凝成的中朝友谊“的北京当局情何以堪？

爱国主播们爱得丢掉了常识，胡乱编造，以至于共青团中央批他们“有的甚至位于根本不存在的‘中日边境’“。

共青团中央称这是“为了博取眼球，视频主播编造着‘爱国流量故事’，把爱国变成一场廉价的买卖。“ 批”这就是一种‘低级红’。把赞美建立在伪造证据的基础上，造出一些让自己热血沸腾的‘正能量谣言’“。

党中央在下一盘大棋？

有人问，最近围绕孟晚舟回国，大规模停电限电，也掀起种种爱国浪潮，网红们的表演多得不计其数，过分得令人发指，不知能不能纳入共青团中央的 “爱国主义低级红“”正能量谣言“之中？

中国十一国庆即将来临，北方天气越来越冷，全国许多地方发生停电、限电，被指“网红经济学家的叶檀却为“拉闸限电”掩饰：1，倒逼原材料成本，以免失控；2，争夺通胀话语权；3，逼迫国内产业升级，与人民币汇率升值同理。动力煤价太高了。“

叶檀这么一说，有人形容这是“欲练神功，必先自宫“，把”拉闸限电“直接吹捧为”葵花宝典“。

有网民评论，国外凡是停电都是事故，大面积停电都是灾难，而中国呢，停电是绿色低碳生活，大面积停电是党中央一盘大棋，人民沉醉在饿死美帝的戏院当中……

锦都老荣写道：“吾国许多事情越来越看不懂了，最近全国各地普遍限电停电，搞得人心惶惶，那个婆姨叶檀说，这是争夺中国的定价权，掌握通胀的主动权，反击美国的美元霸权。想了半天，好像是这个意思，中国限电等于限产，限产少了出口美国的商品就少了，出口少了美国必定通胀，通胀后美元必然加息，美元一旦加息，美国股市必然崩盘意味着美国经济就完蛋了，美国经济完蛋了，中国经济就伟大了，如果是这样，那真的是在下一盘很大的棋。”

精神胜利法并不能解决问题，限电停电还在继续，严重影响民生，官方不得已出来说话了，官媒央视网9月28日发文批“下大棋“，”对外输出通胀“，是”在乱带节奏中产生了不小的‘低级红’‘高级黑’的效果“，文章称这种说法遮蔽了电煤供给短缺的基本事实，让人有”为限产而限电“、”用电紧张纯属人为设限“的误解，是用反智论刺激社会情绪，并且和国家”保市场主体“、”扶持实体经济“的初衷背道而驰。