称香港为环球金融中心 指自由大倒退但商界称可续营商

一度把香港是国际金融中心的描述从营商风险指引中删除的英国外交部，在最新版的指引中恢复使用类似名称，指香港是「全世界其中一个环球金融中心」（one of the world’s global financial centres），并预期粤港澳大湾区将为落户香港带来商机。指引补充，《港区国安法》虽令香港的人权自由显着倒退，但大部分商界认为，仍可在目前的政治环境中正常运作。

广告 继续浏览后续

不过，英国外交联邦及发展部昨(28日)天在网站更新的香港营商风险指引，没有再谈港府和英国的长久合作关系。香港曾受英国管治超过一百五十年，对上一次在今年2月更新的指引已删去过往常用的、指两地政府享有「正面、前瞻性的关系，并在广泛议题上互惠合作」的字眼；而在最新的指引中，不单没再谈两地的悠久历史关系，而「合作」一词更只出现一次，而且是指「透过伦敦-香港金融服务论坛的合作，已助伦敦确立其离岸人民币交易中心的地位。」

英国2月版的指引把香港是「国际金融中心」的描述改为「区域枢纽（regional hub）」，引起关注，在昨天更新的指引中，英国低调恢复。指引在新增的第一章《经济及商贸》中指，英国商人继续选择香港作为营商地点，七个因素之一是香港乃「全世界其中一个环球金融中心」，并与中国和亚太其余地区有强韧的联系。但放在较前的因素是资金自由流动、以英国法律为基础的普通法制度有效解决商业争议、易于成立公司、没有入口关税的自由港及低税率。

新指引又明确指出，国安法令香港的政治权利和自由显着倒退，对言论和集会自由的侵蚀更甚，有人只是喊有关独立和制裁的口号和言论便被拘控，而当局执行国安法的不稳定性更令寒蝉效应涌现，形成自我审查。不过，有部分商界认为，国安法可令社会回复稳定，而大部分商界则认为，仍可在目前的政治环境中正常运作。

英方建议，在港或有意来港企业要熟习政经环境的改变，并寻求专业意见，当中需要寻求意见的，是一旦中国把《反外国制裁法》引入香港对营商者的影响。指引提醒，虽然中国人大常委会在8月的会议未就是否把《反外国制裁法》引入香港，但有忖测指，中国会这样做。早前有报道指，一旦中国在香港落实反制裁法，跨国企业，特别是金融业会处于两难境界，因为是否执行制裁均会违反中国或制裁国的法律规定。

另外，指引在「商业与人权」的章节中指出，有人关注香港政局对营商的影响，形容香港政治环境撕裂，分为支持民主和支持与中国更紧密连系两大阵营。在反修例运动期间，有商家被迫表态支持北京对港立场。

新指引又大谈香港与中国的融合，以及这趋势带来的商机。指引称，「保险通」及「理财通」等跨境理财计划「令商界进入更广阔市场，可能会制造更多商机」。