美国就中国进口伊朗原油问题与中方交涉

为了挽救伊朗核协议维也纳会议召开，伊朗表示有建设性的提议 2019年7月28日

就在孟晚舟获释返回中国再度将华为以及美国制裁伊朗等议题推向前台之际，路透社发自华盛顿的独家报道指出，美国政府通过外交渠道要求中国减少进口伊朗原油。

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路透社引述来自美国以及欧盟的外交渠道独家报道指出，一位不愿意透露姓名的美国政府高官透露，美方了解中国企业进口伊朗石油的情况，美方已经使用相关的制裁措施以回应伊朗的迂回政策。这位官员表示，美方已经通过外交渠道向中方就上述议题表示关注。

路透社引述欧盟一位外交官披露说，美国副国务卿谢尔曼今年七月访问中国时曾经向中方提出上述议题。这名外交官表示，北京袒护德黑兰，今天中国从伊朗源源不断地进口原油已经成为西方外交的一大棘手难题。华盛顿拒绝就此回答路透社的提问。

根据货物运输追踪公司Kpler的评估，今年一月至八月期间，中国进口伊朗原油的总数为每天55万桶。

路透社评论说，美国对伊朗的制裁政策中包括禁止伊朗的原油出口，此举的目的是切断伊朗的经济来源，以此迫使伊朗在核问题上做出让步，不知北京将如何回应美方的要求。

美国政府试图说服伊朗就2015年达成核协议重启谈判。今年四月，华盛顿与德黑兰在维亚纳举行了非直接的谈判，然而，今年六月伊朗选举之后，对西方立场强硬的莱西当选。德黑兰方面表示将在今后几周内重启维亚纳谈判，但却并未确定具体日期。莱西表示期待新一轮谈判将达成协议，使美国取消对伊朗的制裁。