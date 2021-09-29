美国-欧盟贸易和技术委员会会议讨论加强高科技合作和中国议题

美国-欧盟贸易和技术委员会（TTC）首次会议正在匹兹堡举行，路透社称，会议旨在进一步加强欧盟与美国的贸易关系，特别是在中国朝技术大国迈进之际，美欧加强在高科技及半导体领合作，以保持领先地位。

广告 继续浏览后续

美国-欧盟贸易和技术委员会会议周三在美国宾夕法尼亚州的匹兹堡召开，欧盟执委会此次派出负责贸易与数位业务的2位副主席，贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）和竞争事务专员维斯塔格亲自出席，美欧如何在首场会议推进跨大西洋贸易和技术合作备受瞩目。

在周三的会议开始后，东布罗夫斯基斯在社群媒体上公布了与美国国务卿布林肯、商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）和贸易代表戴琪（Katherine Tai）讨论的照片，并指与利益相关者分享对关键贸易和技术问题的看法。

虽然东布罗夫斯基斯先前表示，会议并不是针对特定第三国，而是"关乎美国与欧盟在若干政策领域合作协调"，但他也强调未来的冲突将以非常不同的方式进行， 而科技之争将成为地缘政治的新战场。

中央社消息称，会议还将聚焦技术标准、绿色科技、供应链安全、出口管制、投资筛选及全球贸易议题等，外界认为在中国朝技术大国发展的情势下，相关领域都有应对中国竞争的影子。

维斯塔格会前也表示，所有这些领域对欧盟来说都很关键。

消息援引外媒报导，美国和欧盟预计在这首次会议上将会宣布采取行动，例如可能对规范大型科技公司的市场影响力采取更一致的立场。

而美国贸易代表办公室此前表示，贸易代表戴琪和欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯在华盛顿召开的会议上，讨论了包括中国在内的非市场经济体带来的共同挑战。

美国贸易代表办公室9月28日发表声明称，戴琪感谢东布罗夫斯基斯帮助建立了重要的双边伙伴关系，并建设性地加强了跨大西洋贸易和经济关系。戴琪和东布罗夫斯基斯还讨论了广泛的双边和多边问题，包括世贸组织改革以及包括中国在内的非市场国家和经济体构成的挑战，这些挑战损害了美国和欧洲的工人和企业。