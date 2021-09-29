高盛报告：中国地方政府隐性债务已达GDP一半以上

美国跨国投资银行与金融服务公司高盛集团的经济学家在近日发布的一份报告中称，中国地方政府隐性债务总额已增至国家经济规模一半以上。报告指，北京有必要以弹性手法处理这项问题，因为地方财政已因土地销售速度减缓而陷入压力。

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据《南华早报》9月29日引述高盛发布的报告表示，中国地方政府融资平台（LGFV）债务总额已由2013年的16万亿元增至去年底的53万亿元。据彭博报导指，这个金额相当于中国国内生产总值（GDP）的52%，且高于官方公布的中国政府尚未清偿债务总额。

报导称，地方政府融资平台是中国各地政府可让贷款不出现在资产负债表上的借贷工具，但金融市场仍将其视为地方政府负债。今年早些时候有一些迹象表明，当局在削减这些债务方面取得了进展，因为经济的回升为集中解决金融风险提供了空间。

现在，随着经济增长面临更多阻力，包括不情愿的消费者、导致土地需求下滑的住房市场危机、电力短缺和供应链中断，市场正在寻找重新思考鹰派政策立场的信号。

高盛经济学家魏静娴带头发布的报告发现，中国地方政府融资平台债务大多集中在营建、交通和工业集团等产业，合计占债务总额近近40%。其中江苏省负债占全国之冠，去年达到约8万亿元。

对此，魏静娴在报告中写道，“可能需要更多的官方地方政府债券发行和增加地方政府融资的灵活性来支持整体经济增长。”土地出让金是地方政府的主要收入来源，随着房地产开发商中国恒大集团危机的恶化，土地出让金的销售也随之放缓。为了弥补土地销售收入萎缩留下的资金缺口，高盛建议政府将2022年的债券配额从今年的3.65万亿元水平增加5000多亿元。

报导指，中国没有关于地方政府隐性债务的官方账目，因为这在技术上是违法的，不同机构的私人估计也有很大差异。标普全球评级公司在2019年的一项估计是20万亿元，而同年荣鼎集团的另一项估计是41.2万亿至51.7万亿元。根据一个与政府有关的智囊团的说法，2020年有14.8万亿元的隐性债务。

高盛的计算是基于对2000多家地方政府融资平台的有息债务报表的分析，包括债券和银行贷款。此外，报告还提及，中国地方政府融资平台发债筹资金额，约6成用于偿还2020至2021年到期债务，而非用于新投资。今年稍早有若干迹象显示，北京鉴于中国经济成长反弹、有宽裕让官方专心解决金融风险，因此开始动手缩减地方政府债务事务。

高盛周二发布报告称，由于能源短缺和大幅削减工业产出增加了“巨大的下行压力”，因此将中国2021年的经济增长预期从8.2%下调至7.8%。高盛估计，多达44%的中国工业活动受到了影响，可能导致第三季度GDP增长年率下降1个百分点，第四季度下降2个百分点。

高盛补充说，“第四季度仍然存在相当大的不确定性，上行和下行风险主要取决于政府如何应对恒大债务问题、环保目标执行的严格程度以及政策放松的程度。”