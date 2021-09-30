中国十一国庆：香港出动八千多警力部署各区维稳

今天是十一中国国庆日，消息指，香港警方周四起一连两天动员超过8000警力，在港九各区部署，并将在"各个敏感地点作高姿态巡逻"。

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据联合报报道，周四凌晨起，香港警察封闭了湾仔金紫荆广场及香港会议展览中心一带，在主要通道设置水马。十月一日早上，香港政府将在这两个地点，分别举行升旗仪式及十一酒会。

香港警方消息指，九月30日起一连两日会在港九各区部署超过八千警力，确保十月一日的升旗仪式、十一酒会及各区相关公众活动在安全有序下进行"。警方说，要调配足够人手，包括总部及总区应变大队、速龙小队、反恐特勤队、铁路应变部队及冲锋队等都出动，在"各个敏感地点作高姿态巡逻"，还将出动便衣警察作适当部署。

警方说，会继续与港铁公司合作，为"在铁路可能发生的危害公众安全事件做好应变准备，提升香港反恐部署和能力，防范本土恐怖主义滋生"。

另有大型户外音乐节Clockenflap主办单位宣布，由于香港对大型户外活动规定及限制进一步收紧，加上香港持续实施入境限制，原定十一月举行的Clockenflap音乐及艺术节无法举行。这是香港连续三年取消这一音乐节。