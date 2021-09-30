布林肯：朝鲜导弹试射加剧不稳定局势

美国国务卿布林肯周四表示，朝鲜近期进行一系列导弹试射，包括平壤宣称的试射高超音速导弹，正加剧不稳定局势。在中国和俄罗斯要求下，安理会朝鲜问题紧急闭门会议推迟在周五举行。

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法新社消息，布林肯在匹兹堡美欧贸易会谈后向媒体表示，我们担心朝鲜一再违反安理会决议的行为，这些行为会加剧不稳定和不安全的局势。

朝鲜领导人金正恩周四早些时候拒绝了美国的对话提议，并指责美国总统拜登继续其前任的“敌对行为"。对此美国立即予以否认。

布林肯表示，美国目前无法确认朝鲜试射的导弹是否是高超音速导弹。高超音速导弹的速度至少可以超音速5倍，这将是重大技术进步。

布林肯表示，对朝鲜这次导弹试射"正在评估和分析"，以确认朝鲜使用了哪些技术”。

另据法新社报道，美国、法国和英国周三呼吁联合国安理会召开紧急闭门会议，讨论朝鲜问题，会议原定于周四举行，但由于中国和俄罗斯提出要求，会议被推迟到周五。

据一位外交界消息人士告诉法新社，中国和俄罗斯表示需要时间对局势进行评估。美国向安理会转达了他们的请求，要求会议推迟到周五。消息人士表示，这是一个“技术性的"安排，没有政治含义。