慷慨资助的背后 中国是如何让发展中国家还债的

图为赞比亚新总统 Hakainde Hichilema 于2021 年 9 月 21 日在纽约联合国大会上发言，就在他于 2021 年 8 月 12 日赢得总统大选几天后，发现本国财政存在“比预期更大的漏洞”，其中三分之一外债中国持有。

中国对发展中国家的资助创下历史新高，超过世界上所有富裕国家提供资助的总和。过去二十年，北京以赠款但主要是贷款形式向163个国家提供了8430亿美元，相当于二战后马歇尔重建欧洲计划预算的六倍，相当于每年平均850亿美元，是美国和其他大国支付金额的两倍以上。

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这一巨额数据来自美国威廉与玛丽学院9月29日公布的一份报告，它揭示了中国扩张的规模以及发展中国家依赖的处境。目前，中国在 42 个发展中国家的未偿还贷款超过其国内生产总值 的 10%。

法国『世界报』周三报道，该学院为了得出上述评估，来自德国、南非、英国或美国的一百多名研究人员从北京资助的 13,427 个项目中剖析了近 91,000 份官方文件。

报告指出，中国出手慷慨，但它的帮助是有昂贵的代价的。与富裕国家不同，它不会以低利率的大部分赠款和贷款为发展中经济体提供资金。自 2013 年“一带一路”启动以来，中国商业性贷款的份额迅速占据上风，特别是为重大基础设施项目融资。

报告指出，中国贷款利率有时很高，因为中国“向信用脆弱的国家提供了不成比例的贷款”。北京可能会要求这些国家购买保险，或要求第三方担保以防范风险，甚至以资产抵押贷款。尽管中国很少控制港口或土地等承诺的基础设施，但它可以获得地缘政治收益。斯里兰卡汉班托塔港是印度洋航运的重要舞台，在科伦坡无力偿还债务后，于2019年移交给中国公司运营99年。

中方还要求拿现金用作抵押品。该报告写道， “中国债权人要求将相当于部分贷款的金额存入一个离岸账户，如果违约，这个账户可以迅速被扣押，无需通过法院”，当负债累累的政府没有能力借款时，中国为他们提供了其他选择。例如，它向公司或半国家机构提供贷款——这些款项不会出现在公共账户中——同时要求国家提供担保。 2020年夏天，北京要求马尔代夫政府偿还一名破产商人的贷款，这笔贷款是由国家担保的。

因此，AidData 研究所分析的超过三分之二的中国贷款分配给了合资企业或不直接依赖政府的实体，而在 2013 年之前，它们仅占一小部分。 一遇到哪怕最轻微的危机，这些债务可能会突然变成公共债务。“问题不仅在于债务数额是保密的，而且发展中国家不知道他们在未来几年还需要偿还多少，” AidData 研究所负责人帕克斯说。这些隐藏的股票在发展中国家相当于其 GDP 的 5.8%。

威廉与玛丽学院的报告警告说：“在正常时期已经有问题的隐性债务在 Covid-19 大流行期间尤其令人担忧，因为低收入和中等收入国家的还款能力降低了。”

根据国际货币基金组织的最新统计，有 36 个国家处于违约边缘或已经违约，47 个国家已从 G20 下的暂停偿债倡议中受益。过去三十年间已成为全球最大债权国的中国可能从中获益，就像过去已经发生的那样：当中国试图让自己的候选人在 2019 年担任联合国粮食及农业组织 (FAO) 负责人时，悄悄取消了喀麦隆 7000 万美元的债务，不久之后，喀麦隆的候选人退出了竞选。

中国在发展中国家借款的迅速增加也使集体债务重组的程序复杂化。由于北京要求对金额保密，处于违约边缘的国家的债权人如何评估其信誉或还款能力？又如何确保公平对待债权人的原则得到尊重？此外，这种不透明性造成了民主透明度的严重问题，因为政府必须向纳税人隐瞒他们迟早要偿还的款项。

2020年，中国首次承诺与巴黎俱乐部合作，参与集体债务重组，但结果仍不明朗。布拉德利·帕克斯说。 “在国际会议上，北京说的与其合同中的内容相反，”