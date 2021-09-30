欧美央行总裁警告 全球供应链短缺可能还将恶化

美国和欧洲等主要国家央行总裁周四指出，严峻供应瓶颈问题正导致通货膨胀升温，并阻碍全球经济在走出新冠病毒疫情后的复苏；且供应链短缺有可能进一步恶化。而中国总理李克强周四会见新任外国使节时保证能源电力供应。

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路透社消息，疫情期间世界经济严重停摆，每个区域的供应链皆受到影响。从汽车零件、晶片到货轮，全球各式各样货品和服务都遭遇供应短缺问题。

欧洲中央银行总裁拉加德在欧洲央行年度论坛结束时表示，环绕供应问题的不确定性对经济增长构成威胁，而"这些瓶颈要花多久才能解决和逐渐消失，仍有待观察"。

她表示："过去几个月我们经历的供应瓶颈和供应链中断似乎还会持续，且在一些产业恶化，我想到的是航运、货柜处理这类业务。"

透过视频参与讨论的美联储主席鲍威尔也指出，影响全球企业的原材料和重要零件短缺问题"并未好转"，且带来的效应可能持续到明年。

鲍威尔表示，供应瓶颈和供应链问题不见好转，且事实上似乎有可能再稍微恶化令人担忧。他并表示，这样的困境使得通货膨胀率高涨情况比预期久。

英格兰银行总裁贝里则表示，供应不足问题"确实正在阻碍经济增长"，而全球未来几个月面临的挑战，是如何克服这段时期供应短缺造成的增长不均。

法新社报导，已脱离欧盟的英国目前因货车司机不足而出现燃料和粮食短缺情况，造成加油站大排长龙、超市货架被扫空。

另一方面，车辆和消费电器重要零件芯片出现全球缺货，也因供应链重要制造地点受到疫情封城影响而恶化。

另外，中国限电危机引发全球关切，中国总理李克强周四会见28国新任驻中国使节时强调，将维护产业链、供应链稳定，保证能源电力供应。

根据央视网拜登，李克强周四在人民大会堂会见28国新任驻中国使节时说，"中国将保持宏观政策连续性稳定性、增强有效性，做好预调微调和跨週期调节，稳定市场合理预期"。

李克强并强调，将维护产业链供应链稳定，保证能源电力供应，保障基本民生，确保经济运行在合理区间。他表示，将进一步深化改革，推动高水准对外开放，打造市场化、法治化、国际化营商环境，坚持对内外资企业一视同仁，促进公平竞争，欢迎各国企业到中国投资。

李克强说，中国愿和各国增进政治互信，共同努力应对疫情挑战，促进经济复苏。

9月份，中国有超过10个省份陆续实施限电措施，一些企业和工厂不得不因此配合停工，其中包括苹果和特斯拉供应商。外界认为，这波冲击可能会蔓延并影响全球市场。