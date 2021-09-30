落马17个月后 中国公安部原副部长孙力军被双开

9月30日，中共中央纪委国家监委网站刊登通报宣布，日前，经中共中央批准，中央纪委国家监委对公安部原党委委员、副部长孙力军严重违纪违法问题进行了立案审查调查。通报称，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予孙力军开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其党的十九大代表资格；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

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中央纪委国家监委的通报称，经查，孙力军从未真正树立理想信念，背弃“两个维护”，毫无“四个意识”，政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣，权力观、政绩观极度扭曲，妄议党中央大政方针，制造散布政治谣言，阳奉阴违，欺上瞒下，捞取政治资本；为实现个人政治目的，不择手段，操弄权术，在党内大搞团团伙伙、拉帮结派、培植个人势力，形成利益集团，成伙作势控制要害部门，严重破坏党的团结统一，严重危害政治安全；狂妄自大，恣意妄为，大搞特权，在抗击新冠肺炎疫情一线擅离职守，私藏私放大量涉密材料，长期搞迷信活动；使用公安侦查手段对抗组织审查。

逾700字通报还指责孙力军违背组织原则，在组织函询时不如实说明问题，大肆卖官鬻爵、安插亲信、布局人事，严重破坏公安政法系统政治生态；无视中央八项规定精神，生活腐化堕落，长期收受大量贵重物品，长期接受可能影响公正执行公务的宴请和高档消费娱乐活动，长期安排私营企业主租用高档寓所供其使用，长期沉溺于各种奢靡服务；毫无道德底线，大搞权色、钱色交易；极度贪婪，大肆进行权钱交易，非法收受巨额财物。

通报称，孙力军严重违反党的政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌犯罪，且在党的十八大后不收敛不收手，甚至变本加厉，情节特别严重，性质特别恶劣，影响极坏，应予严肃处理。通报称，依据有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予孙力军开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其党的十九大代表资格；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开报道显示，孙力军最后一次公开露面是在2020年3月。根据媒体报道，3月5日下午，一场战时火线入党宣誓仪式在武汉市公安局硚口分局举行。当时，正在武汉前线指导抗疫的公安部副部长孙力军成为两名民警的入党介绍人之一。

孙力军简历

孙力军，男，汉族，1969年1月生，山东青岛人，1997年12月加入中国共产党，1988年9月参加工作，澳大利亚新南威尔士州州立大学公共卫生和城市管理专业毕业，在职研究生学历，公共卫生硕士学位。曾任公安部党委委员、副部长，副总警监警衔。