世卫组织人员性暴力丑闻：美欧要求"做出承诺""进行改革"

在世卫组织派驻刚果民主共和国对抗埃博拉病毒工作人员强暴性侵丑闻曝光后，美国、欧盟及其他西方国家周五要求世卫及其领导人做出"全面承诺"，以防止世卫刚果民员工性暴力事件再次发生。

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法新社消息，美国、欧盟、加拿大、澳洲、新西兰、挪威及英国周五发布联合声明指出，希望世卫领导层做出全面承诺，并加快改革，强化行动效力及责任，声明同时要求对性丑闻事件立即进行"彻底和详细的调查"。

世界卫生组织的一些工作人员被查出在应对刚果（金）埃博拉疫情期间实施了性虐待和性剥削行为。由世卫组织委托的一个独立小组查明了80多起在疫情期间涉嫌虐待的案件，其中包括涉及 20 名世卫组织工作人员的指控。世卫总干事谭德塞28日对此表示，公布的调查结果代表了“世卫组织一个黑暗的日子”，他并补充说，这也是对“世卫组织为了服务他人而置身于危险之中的其他同事”的背叛。

据称，调查小组确定了83名肇事嫌疑人，包括刚果（金）国民和外国人。在21起案件中，小组能够明确地确定被指控的肇事者是世卫组织雇员。 大多数被指控的施虐者是临时雇用的刚果（金）工作人员。