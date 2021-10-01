中国对台武力威胁 美副防长：有强大能力遏制

美国国防部副部长希克斯周五谈到中国对台侵略威胁时表示，"美军对此密切监测，并在区域内拥有强大能力遏制这类潜在威胁"。她并重申美方对强化台湾自我防卫的承诺。

广告 继续浏览后续

中央社消息，美国国防部副部长希克斯（Kathleen Hicks）周五出席华盛顿智库"战略与国际研究中心"（CSIS）视频对话时，被问及对中国对台武力威胁的看法。她表示，"美军对此密切监测，夏威夷印太司令部天天注意"。"美军在此区域拥有强大能力，能遏制这类潜在威胁"。

希克斯并重申，美国与台湾维持良好关系，自1970年代以来，美方维持对台承诺。其中的核心是协助台湾提高自我防卫能力，台湾维持有效自我防卫能力将能改变中国的威吓计划。她表示，台湾是具有包括半导体产业先进经济的民主政体，台湾自我防卫以确保民主繁荣是美方利益所在，美国也与全球各地伙伴密切合作。

在谈到美、英、澳刚刚成立的三方战略联盟AUKUS提及的核潜舰协议，希克斯指出，中国正以惊人的速度提升自我能力，包括海上能力，以扩大地理势力并阻绝包括美国、日本、关岛，以及澳洲等其他利益方的能力范围。

对协议达成，她表示这表明此区域、西太平洋地区的观点正在转变，欧洲面对中国严峻挑战的立场出现变化，中国国家主席习近平的言辞与实质能力同样具有侵略性，中国的意图逐渐清晰，也看到中国能力增强，"许多地方都亮起警灯，澳洲是其中之一"。