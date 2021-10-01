中国要求能源国企不惜代价保供电 俄罗斯对华电力供应增加

据彭博社引述消息人士报道，中国国务院副总理韩正近日要求煤炭、发电和石油等国企“不惜一切代价确保今年冬季供应”。中国国资委主任郝鹏在周五也表态要求电网企业“讲政治、顾大局，坚决打赢保电攻坚战”。

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中国9月超过10个省市采取限电措施，导致大量高耗能工厂必须停工，相关措施冲击当地经济民生，也令国际担忧将影响供应链稳定。据彭博社报道，消息人士说，上述命令直接来自主管能源和工业生产的中国国务院副总理韩正，据悉是在本周早些时候和北京的国有资产管理机构和经济规划部门官员召开紧急会议时传达的。消息人士称，中国政府不会容忍出现大停电。

此外，俄罗斯同意周五起增加对中国供电，位在黑龙江省黑河市的电力换流站，今天起满载运转时数将从每天5小时大增为16小时。据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯电力公司InterRAO说，公司应中国请求，10月1日起，Inter RAO公司增加了对中国的电力供应，幅度达到计划的90%，即超过2020年10月供电量一倍。

据悉，供电按照与中国国家电网有限公司签订的为期25年合同进行，合同于2012年签订，总供电量为1000亿千瓦时。2018-2020年，俄企每年对华供电量约为31亿千瓦时。InterRAO是俄罗斯国内唯一的电力进出口运营商。

据中国国家电网辽宁省电力公司预测，10月2日辽宁省最大电力缺口为44万千瓦，依据中国国家发改委《有序用电管理办法》，为一般缺电四级蓝色预警信号。决定10月2日16:00—20:00启动实施有序用电IV级措施，辽宁省限制电力44万千瓦。实施有序用电措施时，不涉及居民生活及其他重要电力用户的正常用电。