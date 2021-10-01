人权组织在柏林发起系列活动，呼吁维蒙汉藏联合起来，反对独裁政权

今天是10月1日，是中国建国72周年的日子。就在中国为又一个国庆日的到来而庆祝之际，活跃在全球各地的捍卫中国人权的各方志士，也没有忘记这个重要的日子。今天，中国驻柏林大使馆附近出现了一个抗议的画面。请听流芳发自现场的报道：

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聚集在中国驻柏林使馆前的抗议人士，主要是来自十多个德国人权组织的代表。面对中国对维蒙汉藏和香港等地推行的高压政策、对新闻媒体的高度管控、以及对台的军事恐吓等手段，示威人士聚集在中国驻柏林大使馆前抗议示威。他们提出的主要诉求是：呼吁中国政府尊重民主和人权，给予各族和各地区民众以发声和选择的权利。今天的示威活动是德国捍卫人权组织近期发起的系列活动的一部分。

实际上，就在昨天（9月30日），在欧洲之声和民主中国阵线的主导下，召开了一场现场实地与网络视频相结合的研讨会。现场聚集了来自维、蒙、汉、藏，香港等地以及十多个人权组织等各方的数十名代表，台湾驻德国大使亲自与会，会议同时也吸引了全球各地数十名民主志士的网络参与。

本次会议确立的主题是：人类十字路口：民主与专制：维蒙汉藏联合起来，反对独裁政权。各方代表踊跃发言，分别从不同角度和立场揭露了北京对台、对港、对新疆维吾尔族、以及对西藏和蒙古实施的各项铁腕政策，并表达了北京试图干预台湾民主以及对台的军事恐吓的不满。与会人员纷纷呼吁全球关注中国民主和人权的各方人士同心协力，为推翻专制统治而不懈努力。

会议发表联合声明，强调团结受到压制和迫害的族群，共同发声，追求自由和人权，以尊重和仁爱的理念，来化解强权的野心和贪婪。