国庆了 孟晚舟引发的爱国潮哪里去了

中国国庆了，气氛有点冷淡了下来，前两天随着孟晚舟归国，以及接着而来的拉闸断电，在中国某些人群中出现了一个小小的爱国高潮，这些反应本身很奇怪，孟晚舟与爱国怎么扯在一起？发生大规模电荒本来是灾难，为什么让有些“爱国者”兴奋？

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社交网络上有不少疑问，关于孟晚舟，有人认为，北京当局全力以赴抢救她，派专机去加拿大接她，习近平亲自部署，甚至不惜搞砸了与美加的关系，严重损害了中国在世界的形象，这都是为了她。孟晚舟感谢党，在机场致辞两次提到习近平的名字，这好像不难理解，但是那些打着横幅迎接孟晚舟的人群以及在网上情绪为之高潮的人，他们是怎么回事呢？还有接下来中国发生的停电限电，大面积电荒，许多人许多企业都是受害者，为什么还有人叫好，以为亲爱的祖国在下大棋，在给美帝国主义输出通胀？这种“爱国“反应在中国也引起许多人反感。

中国知名时评人李承鹏在『看，那降落在一盘大棋上的伞兵们』对此有形象的描述：“前两天，华为公主坐政府专机回国，一群连房贷都供不起的人为一个坐拥四套外国豪宅拥有外籍儿女的人欢呼，这伟大无私的爱，只好造一个成语‘地韭天长‘来形容：地沟油，韭菜命，天真如傻x，注定做廉价长工。满网刷屏’今夜我们都是华为人‘，别我们、我们的，其实你是那个交不起房租谈不到女朋友早餐不敢加俩茶叶蛋连华为荣耀都买不起的你们。五岳散人说’孙子，你是'我们'吗，你配做'我们'吗，你才是那个人质，是去砌血肉长城的那一块砖"。不知从什么时候，这个煽情而毫无逻辑的句式开始流行了，地震了，今夜我们汶川人，疫情了，今夜我们都是武汉人，发大水了，今夜我们都是河南人，爆雷了，今夜我们都是恒大人……今夜，你是一个可怜人。”

还有人评论：“她比古乐天有钱，她没有建一座希望小学。她比韩红有钱，她没有去灾区救助一次灾民。她比袁立有钱，她没有帮助过尘肺病人。如果这也算民族英雄，你让为国捐躯的先辈们颜面何在？“还有人说：“资产阶级回国，无产阶级狂欢。“”一大帮无产阶级，热烈欢迎一个大资产阶级“海归‘“

有位画家画了一幅题为“温哥华的玛利亚“的油画，画面似以法庭审判为背景，画中的孟晚舟表情宁静地坐着，双眼注视着一位跪在地上的西方女子，正在抚摸孟晚舟伸出的脚，似乎等待着拯救。有人评论，画家让孟晚舟充圣母，是对圣母的亵渎，也是对中共的亵渎，因为中共不信宗教，把孟晚舟塑造成暗夜中的神，置伟大领袖于何处？但是官媒没有想到这些顾忌，纷纷叫好。

赞扬停电限电的叶檀早在8月5号就通过微博表达过自己对孟晚舟的崇敬，“让我们关注加拿大，一个勇敢的女人，她在替所有人担罪”，不过，被她迷糊的人似乎也不是很多很多，有人回答：“孟晚舟没有替我担罪，我也无需感谢”。还有网民反问：“我月薪3000，房供1500，要我为在加拿大住著千萬豪宅的富婆操心？ ”

大面积停电限电的事发生后，叶檀又来显示爱国情操：“拉闸限电：1，倒逼原材料成本，以免失控；2，争夺通胀话语权；3，逼迫国内产业升级，与人民币汇率升值同理。动力煤价太高了。“

李承鹏评论，“这些天神州大地突然大面积无预兆停电，工厂停产，居民做不了饭手机没信号，23人因停电导致煤气中毒送进医院，甚至大马路上红绿灯也突然失灵……按说我们打小从课本上知道利国利民的三峡工程会让国民用上取之不尽用之不竭的电，我国发电量排名世界第一，是美国、俄罗斯、印度的总和，忽然不仅工业且连居民连基本生活也难保证，真是啪啪作响还带环绕音效。可是傻x们却说"这是国家在下一盘大棋，是为了在大宗商品定价战和金融战中战胜美帝，让其用不上我国价廉产品。这个逻辑就是：你为了让对手吃不上饭，就亲自表演吃屎。”

停电让老百姓心绪败坏，无心过节，当然不只是因为停电，还有更深层的原因。自由亚洲通过推特平台邀请中国民众发表对国庆的感言，结果“得到的反馈中多数却是无法为此感到自豪”。有位名叫cdx的推友说：“没有自豪，只有自嚎，嚎叫的嚎，遇到问题无解只能自己哀嚎”。