安理会朝鲜问题紧急会议未能就发表联合声明达成一致

联合国安理会周五就朝鲜最新的导弹试射举行紧急闭门会议，但会议未能如法国所愿就联合声明达成一致。据称，中国和俄罗斯表示"时机未到"。

广告 继续浏览后续

法新社消息，周五安理会的会议是在美、法、英共同要求下举行，闭门会议持续了一个多小时。这次会议旨在研讨本周早些时候平壤导弹试射，朝鲜声称，试射了高超音速导弹。而就在安理会准备举行朝鲜问题紧急会议之际，平壤宣布已于周四又成功测试了一种“新开发的”防空导弹。

法新社援引一名没有透露姓名的安理会成员国外交人士表示，“法国希望安理会会议发表一份联合声明，但俄罗斯和中国表示现在不是(发表联合声明的）时候，需要时间对局势继续分析。”

自2017年美国特朗普政府让安理会一致通过对朝鲜的三项严厉经济制裁以后，安理会再没有就朝鲜的导弹试射达成共同立场。

中国与俄罗斯多次呼吁部分解除对朝鲜制裁，但无济于事。拜登政府在上任八个月后仍未制定出明确的朝鲜问题战略。一位不愿透露姓名的常驻联合国代表表示，正如安理会有待讨论的许多国际议题一样，(美国方面声称）仍在研究有关的议题”。

而朝鲜周四再次试射一枚"反航空导弹"。这是朝鲜9月份单月第4次进行武器试射。

朝鲜媒体称，朝鲜"成功试射新研发的反航空导弹"，试射目的在验证新型导弹的综合战斗性能、发射架、战斗综合指挥车的实用性，以及"双打控制技术"、"双重脉冲驱动"等重要新技术。《朝中社》强调，"这次试射对防空导弹系统研发具有重大实用性意义"。

韩国方面认为，朝鲜所称"反航空导弹"就是地对空导弹，可能是去年10月和今年1月在阅兵式上亮相的导弹，希望在今年劳动党阅兵式上曾展示一款装有4具发射管的新型地空导弹发射车。而所谓"双打控制技术"是指导弹弹头和中间部分安装可变机翼以增加稳定性和机动性的技术；"双重脉冲驱动"则可能是指提高固体燃料推力的部件。

美国国务卿布林肯周四表示，朝鲜最新的导弹试射"加剧了不稳定局势"。