中国司法部前部长傅政华被查

10月2日，据中共中央纪委国家监委网站消息，中国司法部前部长、全国政协社会和法制委员会副主任傅政华涉嫌严重违纪违法，目前正接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

广告 继续浏览后续

据公开履历显示，傅政华1955年3月生，1973年9月加入中国共产党，1970年12月参加工作，北京大学分校法律专业毕业，法学硕士学位。傅政华2010年任北京市公安局局长，同年任北京市委常委。2010年5月11日晚，北京天上人间、名门夜宴等4家娱乐场所被警方查封，停业整顿6个月。傅政华作为总指挥领导了此次行动。

2013年，傅政华任公安部副部长，同时兼任北京市委常委、市公安局局长。2015年，他任公安部副部长、党委副书记（正部长级），中央政法委委员，后兼任中央610办公室主任。2016年，傅政华任公安部党委副书记、常务副部长。

2018年3月，中国国家机构改革后，傅政华任司法部部长、党组副书记。2020年5月，傅政华任十三届全国政协社会和法制委员会副主任。

9月30日，中共中央纪委国家监委官网发布消息， 公安部原党委委员、副部长孙力军被“双开”。10月1日，中国国务委员、公安部党委书记、部长赵克志主持召开公安部党委（扩大）会议，通报中央纪委国家监委给予孙力军开除党籍、开除公职处分的决定。这次会议，公安部领导层悉数出席。

公安部党委表示，坚决拥护、坚决支持党中央决定，坚决彻底肃清孙力军流毒影响，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决做到绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。