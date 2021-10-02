中国“头号酷吏”傅政华落马 网络炸锅

中国前公安部副部长孙力军被双开48小时后，中纪委周六宣布，公安部前常务副部长、司法部长，全国政协社会和法制委员会副主任傅政华涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。半个月前，傅政华还赴重庆市公开调研。

广告 继续浏览后续

傅政华如何严重违纪违法？没有详细说明。按中共历来做法，要给傅政华定什么罪状，至少几个月后才能知道。但“审查”，“调查”官员，在中共的语言里是落马、被抓的同义语。一个突出的现象是，傅政华落马，引爆网络狂欢，有人指出，傅政华如此招恨，堪比专事审查、控制网络、被称为“网络沙皇”的中国网信办主任鲁炜，甚至有过之，鲁炜倒台时许多网民奔走相告，鲁炜被抓了，习近平当局指他是“两面人”，意味着对党的领导人不够忠诚，不过，鲁炜被抓并未引起网络查禁局面丝毫改观。

傅政华是“老公安”，长期在北京市公安局工作，曾主导查封“天上人间夜总会”，2013年任公安部副部长时曾负责调查前中共常委周永康案。傅政华落马消息传出后，许多新闻人、律师、维权人士，各种各样在傅政华主事期间的受害者，都觉得很开心。他被指是迫害高智晟律师的元凶之一，后来直接参与了709大抓捕，这是一起数百名律师、维权人士被失踪，被拘捕，震惊中外的大事件。傅政华担任司法部长以来，中国律师的生存环境更加恶劣，许多律师被吊证，被注销执业证的刘晓原律师发推质问：”2015年7月10日，傅政华指挥抓捕周世锋律师、黄力群律师等人时，不知是否想到过自己也有落马的哪一天？傅政华与周世锋、黄力群还是北大法律硕士班的同班同学。“

甚至有很多警察也幸灾乐祸，微博上有许多这样的评论：“靠肆无忌惮的压榨底层干警，从而凸显自己政绩往上爬的人，最后都不会有好下场! 傅政华们，都好好想想吧。”“没日没夜的让民警加班，动辄给民警处分，动辄让民警‘脱衣服’”。“我只知道司法监狱的基层警察们对他深恶痛绝。”“殊不知，他当司法部长期间把监狱系统和狱警折腾半死，他发明的瞪眼班一年能猝死百名干警”。基层警察的欢呼声这么高，有人分析，他们在傅政华淫威之下受到的压迫长期不为人知，今天终于爆发了。

有些网友直称傅政华为“当代第一酷吏”，“狂抓维权人权女权平权、社运工运人士，律师的头号操刀手、发起人之一”。

傅政华手段残酷，株连家人，为达目的无所不用其极。旅美媒体人温云超(北风)发推说：”傅政华是2016年‘倒习公开信’专案组的组长，专案组的人绑架了我的父母和一个弟弟，在纽约拍下我上学路上儿子的照片，并透过现仍在纽约的一个中间人，逼我承认是信件作者。适逢习访华盛顿，我要前往抗议，经和专案组直接谈判，他们才放了我的父母和弟弟。“

有人指傅政华做酷吏，到头来还不是落个“请君入瓮”的下场。浦志强律师评论：“抹布的使命是擦桌子，擦得干净、擦不干净，归宿都是垃圾桶，因而老傅出事，迟早!”他还说，“能活成千夫所指，能死成普天同庆，倒个霉都能大快人心，放眼当今中国政坛，能超过傅政华的，也没几个了。” “我想提醒的是，酷吏没好下场，王立军，孙力军，傅政华，都是前车之鉴。所以，反腐不等于法治，留置傅政华是杀鸡儆猴，是兔死狗烹，不是法治的胜利。”

中国的贪官恶官抓了一个又一个，层出不穷，有人指出前中共政治局常委周永康倒台也没有让中国变得更好，傅政华落马中国也不会变得更好，有什么可高兴的! 作家苏晓康质疑：”傅政华被清洗，中国人再一次‘普大喜奔’，欢呼人家的‘内部清洗’，正经我们应该追问的是，中共残暴至极，逆普世人道而行，却快速地冷血、暴虐、狡诈、习近平也越来越残暴，为什么？中共甚至把‘马基雅维利’都现代化了，一个极好的政治学课题，有谁来做呢？”

不过，于建嵘教授微博写道：“当然知道，几个坏人被查不可能改变什么，但这个家伙落马，我还是特别高兴。“作者讲述，2010年，他批评某些迫害上访民众的违法犯罪行为，时任北京市公安局长的傅政华指令国保大队收集他的材料，多次到他单位和家里威胁，并把他列为重点监控对象。”如此恶徒，今日有了报应! 好事! 好事! 好事!“

北京学者荣剑分析傅政华落马”看来的确有一盘大棋，这恶魔终于落网了! 有人还担心他落入的未必是正义之网，我说了，管他正义假义，这种人只配下地狱! 还用得着替他操心正义之事吗？“

傅政华是中共十九大以来第三名落马的公安部副部长，此前已有孟宏伟、孙力军先后被查，三人在公安部共事多年。