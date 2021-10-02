联合国气候大会主席呼吁主要经济体加紧行动应对全球暖化

联合国气候变化大会几个星期后在格拉斯哥举行。联合国气候变化格拉斯哥大会候任主席夏尔马表示，世界主要经济体必须在大会上采取更多行动，以表明对解决全球暖化问题的认真态度，并要听取年青人对气候问题提出的警告。他表示，在格拉斯格会议召开前"还有许多工作要做"。美国气候特使克里呼吁各大经济体加强应对气候变迁。

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法新社消息，夏尔马周六在米兰召开的气候大会预备会议上向媒体表示，预备会议的磋商是具有建设性的，并带来(气候问题的）"紧迫性"。他说，所有人都认为，格拉斯哥可能是为未来十年制定蓝图的关键时刻。与会者一致认为，我们需要做更多的努力才能将温度限制在 1.5°摄氏度”。

联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议"（COP26）11月将在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）举办，力求让2015年签署巴黎协定（Paris Agreement）的近200个国家展开更具雄心的行动，以应对气候变迁。巴黎协定要求各国，致力将升温幅度控制在与工业革命前相比最多只增加摄氏2度的范围内，最好控制在摄氏1.5度。