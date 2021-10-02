38架共机扰台创新高 台湾指责北京"鸭霸""被国际唾弃"

台湾空军周六发布共机动态，39架共机2日侵扰台湾西南防空识别区，创台湾国防部公布统计以来最多架次纪录。法新社援引台湾行政院长苏贞昌指责中国"穷兵黩武"，"破坏区域和平的鸭霸行径被被国际社会唾弃"。

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根据台湾空军发布的两则共机动态，14架歼16、4架苏愷30，及2架运8反潜机2日日间侵扰台湾西南防空识别区（ADIZ）；12架歼16、6架苏愷30及1架空警500则於同日夜间侵扰台湾西南ADIZ。台湾空军派遣空中巡逻兵力应对，并以广播驱离与防空导弹追踪监控。

共军1日出动38架共机扰台，分别为28架歼16、4架苏愷30、4架轰6、1架运8反潜机及1架空警500。

台湾行政院长苏贞昌周六表示，"中国一直穷兵黩武，破坏区域和平，且很多鸭霸行径"。他说，"如这次潜水比赛，硬要台湾拿掉国旗，事后有10个国家也愿意撤下自己国旗，与台湾同步抗议，可见中国这样作法，已经愈来愈被世界、被国际社会唾弃"。

台湾外交部长吴钊燮周六在推特发文直呼 :"10月1日真的不是好日子"！"中华人民共和国已经懒得再编造藉口了"。

另据中央社援引战略研究员揭仲分析，这批歼16可能来自不同航空兵旅，显示共军是在演练不同单位在高强度冲突时，连番出击的情形。

他说，共军除了是在"十一"国庆日向台湾与区域各国进行武力展示外，在战力方面，也显示共军空中部队已具备派遣由多机种组成的大兵力体系化作战机群，昼夜连续出击的能力。

他指出，尤其是共军一日白天及夜晚分别出动18架及10架歼16，并在夜间深入台湾南方和东南方空域，这代表歼16战斗机部队无论在机群战备情形，以及具备仪器飞行和夜航能力的高技术飞行员的数量，均已达到相当的水准。