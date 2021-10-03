德国组阁协商：默克尔呼吁各政党克服分歧进行对话

德国各政党开始艰难的谈判试图组建新政府之际，德国总理默克尔周日向德国各政党发出呼吁：在大选后克服分歧，建立对话。

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法新社消息，默克尔周日在德国东部城市哈雷举行的东西德1990年统一纪念活动上发表讲话表示，德国又再度面临打造国家未来的机会。默克尔表示，我们可以就未来的具体做法进行争论，但我们必须相互倾听并进行对话，我们知道彼此有相异之处，但最重要的是我们有共通点。

默克尔周日的这场演说，被视为可能是她总理任内最后一场重要谈话。而这位长期执政领导人的演说内容，似乎是针对为组成新政府而争执不下的政治人物。

德国上周议会选举结果，是由默克尔执政联盟中的社会民主党（SPD）胜出。一旦新的联合政府产生，默克尔也将正式结束16年总理生涯，不过，这个时期可能会持续数月。

德国社民党及其总理候选人朔尔茨（Olaf Scholz）在上周投票中以25.7%得票率微幅胜出。默克尔所属的基民/基社联盟（CDU/CSU）则在陷入困境的总理候选人拉舍特（Armin Laschet）带领下，以24.1%得票率写下史上最差选举纪录。

社民党和基民/基社联盟周日分别与绿党及自由派自由民主党（FDP）展开协商，他们各自为了争取总理宝座有必要与这两党达成协议。

默克尔在演说中表示："我们有时太过轻视我们的民主成就。"她指出，"多元和歧异"并不会对社会带来威胁，柏林墙倒下后德国多年来的现实证明了这一点。