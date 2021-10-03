潘多拉文件曝光 多国政要境外藏富

潘多拉魔盒打开了，跳出来的不是魔鬼，是权贵和富翁在避税天堂藏富的秘密。150多家国际媒体组成的『国际调查记者同盟』10月3日公布『潘多拉文件』，披露35位现任及前任国家元首，300多位公众人物，以及130个亿万富翁境外隐匿资产、逃税的秘密。

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600多名国际记者合作的调查报告起名『潘多拉文件』，参照古希腊神话中那个著名的潘多拉魔盒。记者们以从14个金融服务机构获得的1190多万份秘密文件作依据，披露了29000多家离岸公司的秘密。

文件显示，包括捷克总理，约旦国王，肯尼亚和厄瓜多尔总统等人在离岸公司均隐匿大量资产，其主要目的是为了避税。约旦国王阿卜杜拉二世在“逃税天堂”至少设立了30多家离岸公司，通过这些离岸公司，国王动用一亿零六百万美元在英国和美国购买了14处豪奢物产。捷克总理巴比什则把2200万美元放入影子公司，随后通过这些公司在法国南部购买Bigaud城堡。厄瓜多尔总统拉索竟然把数量不清的庞大资产隐匿在美国达科他州的信托机构。

英国前首相布莱尔通过设在外国的一家公司完成购买伦敦一处房产；法国前财长，在担任国际货币基金组织总干事任上因性丑闻丧失政治前途的斯特劳斯卡恩，通过一家设在摩洛哥的免税公司转移了上千万美元。

在有些国家，这种行为不受司法追究，但是国际调查记者同盟把这些领袖人物信誓旦旦要反腐的演说与他们在避税天堂藏富的不端行为并列展示出来，比如肯尼亚总统肯雅塔多少次宣示在本国打击腐败、迫使官员公布个人财产的决心就是最有说服力的一例。事实上，潘多拉文件披露，肯雅塔在巴拿马拥有一个基金会，他家中数位成员在这一称之为基金会的离岸公司中拥有3000多万美元。

有些藏富或者转移财产的虽然不是国家元首本人，但是国家元首的亲信。国际调查记者同盟通过获取的秘密文件发现，俄罗斯总统普京周边最亲密的亲信、熟人，密友，突然莫名其妙暴富，没有任何理由。文件揭露，俄罗斯总统普京及其亲信透过有富豪圣地之称的摩纳哥隐藏财富资产，其中一名亲信被指是和普京私情密切的女子克里沃诺吉赫（Svetlana Krivonogikh），她于2003年在摩纳哥用360万欧元购下豪宅，她还在俄罗斯一家银行拥有数百万欧元的股票，她与普京的“友谊”始于普京担任彼得堡副市长时期。普京的另一位朋友Petr Kolbin从来没有领导过企业，自己也拒绝“商人”的名号，然而在2005年一次出手购买了另一位他们共同的朋友创办的石油集团Gunvor百分之十的股票。

文件透露，普京的亲信，密友在海外藏富的不少，这在俄罗斯内外引起了质疑，普京本人是否从这一不透明的机制中获取了巨大利益？公开层面，普京每年工资相当于10万欧元，但多位专家估计普京的资产几十亿甚至上千亿美元，反对派指责普京利用“稻草人”藏富，他们名下拥有的资产实际上属于普京所有。

巴基斯坦总理伊姆兰·汉（Imran Khan）的亲信，包括内阁部长及其亲属，秘密拥有的离岸公司和信托资产数以百万美元计。阿塞拜疆总统阿利耶夫及其亲属和亲信秘密参与了价值超过4亿英镑的英国房地产交易。

『潘多拉文件』不像2014年国际调查记者同盟公布的《中国离岸金融揭秘》报告以及2016年公布的『巴拿马文件』涉及许多中国权贵，比如李鹏的女儿李小玲和习近平的姐夫等人。不过，中国全国政协副主席、香港前特首董建华及其家族这次赫然入榜。

调查发现，身为副国级的前特首董建华及其家族成员，涉及至少72间离岸公司，董建华本人拥有其中7间离岸公司。调查披露，董建华以及家族成员，早年曾拟透过离岸公司开设及持有汇丰银行户口。

调查报告还证实，新的避税天堂正在向寻求隐匿财富的客户张开双臂。一些金融中心正在取代旧日的藏富宝地。比如小强国新加坡、阿拉伯联合酋长国，或背背靠超级大国的领土，诸如中国的香港、美国的南达科他州、欧盟的塞浦路斯等，它们对国际压力不太敏感，享有更大的宽容度。迪拜的酋长国得益于高度发达的金融中心，又得到阿联酋王室的保护，也成为寻求藏富的宝地。

据指出，离岸公司控制的资产高达113000亿美元。