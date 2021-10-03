潘多拉文件曝光 香港前特首董建华家族涉72家离岸公司

“潘多拉文件”公布! 包括法国『世界报』，香港『立场新闻』参与的国际调查记者同盟在“避税天堂”获得的秘密文件披露，300个公众人物，35个国家元首，130位亿万富翁通过离岸公司隐匿资产。香港前特首，中国全国政协副主席董建华家族涉72间离岸公司，董建华拥有7间。

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世界报报道，强人和富翁的噩梦就是担心隐匿在避税天堂的财产有朝一日暴露，至少，让其中35位国家领导人及130位亿万富翁害怕的时刻来到了，150家全球媒体组成的『国际调查记者同盟』(ICIJ)从匿名信息渠道获得的1200万份文件发现，捷克总理，约旦国王，肯尼亚和赤道几内亚总统，俄罗斯总统普京身边的数位亲信，都涉及在避税天堂隐匿资产。而身为中国副国级领导人的董建华及其家族成员，早年曾拟透过离岸公司开设及持有汇丰银行帐号。

『国际调查记者同盟』发现中国全国政协副主席、前香港特首董建华及其家族成员，涉及至少72间离岸公司，董建华本人拥有当中7间离岸公司，而其中一间拟用作开设汇丰银行帐户，处理估计价值100万美元的流动资产。

泄密文件还显示，董建华的幼子董立新也透过一间离岸公司，拟开立中国银行帐户。董建华胞弟董建成，也涉以4间离岸公司持有银行账户，并以另外两间持有山顶及浅水湾两处豪宅物业。

根据参与调查的『立场』报道，『国际调查记者同盟』取得的泄密文件，包括一间代表董建华及家族成员的财务管理公司，在2007年至2018年，与离岸公司注册代理人“恒泰信托”(Trident Trust)之间的沟通电邮、注册文件以及相关离岸公司的董事和股东记录。

『立场』从文件中发现，董建华及其家族成员，包括妻子董赵洪娉、长子董立均、幼子董立新、胞弟董建成、胞妹彭董小萍、侄女周董立茂及金昌玲等，于1999年至2019年分别担任至少72间离岸公司的股东或董事，其中24间与董建华家族的航运巨企“东方海外”业务有关。

董建华现年84岁，10月1日罕见缺席国旗升旗仪式，董建华事后通过发言人表示，因身体不适在家休养。

『国际记者调查同盟』2014年公布的《中国离岸金融揭秘》报告以及2016年公布的『巴拿马文件』曾引起全球震荡，涉及中国部分的包括中国红色权贵海外藏富的大量细节，其中涉及的包括中国国家主席习近平姐夫邓家贵、前总理李鹏之女李小琳、中国政协前主席贾庆林外孙女李紫丹等人。