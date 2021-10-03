阿尔及利亚继续施压：禁止法国军机进入领空

法国与前殖民地阿尔及利亚的关系持续紧张，阿尔及利亚由于不满法国总统马克龙的言论，在召回驻法国大使后又宣布，禁止法国军机进入领空。

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法新社消息，法国总统马克龙日前关于阿尔及利亚的"言论"引起阿尔及尔方面的不满。马克龙9月30日在与20多阿尔及利亚独立战争经历者的后代会面时曾表示，"阿尔及利亚独立后，国家建立在政治军事体系维持的"历史记忆"之上。法新社报道，《世界报》有关的报道称：马克龙似乎是告诉青年一代人，"阿尔及利亚官方历史完全被重新改写，并非基于事实，而是基于仇视法国的言论"，这一报道无异于火上浇油。

法国军方周日表示，阿尔及利亚已禁止法国军机进入它的领空。

法国的喷射机经常飞越阿尔及利亚领空，前往西非萨赫勒（Sahel）地区。法国军队在当地参与反圣武装新月形沙丘行动（Operation Barkhane），协助打击伊斯兰武装分子。

法国军方发言人兰尼（Pascal Ianni）告诉法新社："今天早上，当我们提交两架飞机的飞行计划时，我们得知阿尔及利亚方面已停止让法国军机飞越他们的领土。"

他表示，阿尔及利亚这项决定不影响法国在萨赫勒的作战行动或情报任务。

消息称，阿尔及利亚禁止法国军机进入领空的举动，无疑加剧了两国的紧张关系。

法新社消息称，到目前，法国外交部还没有就此做出反应。

此外，法国9月28日宣布大幅削减对阿尔及利亚、摩洛哥和突尼斯的签证数量，也使阿尔及利亚不满；法国认为有必要削减签证数量，因为这些前殖民地国家拒收遭法国遣返的非法移民。