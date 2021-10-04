解散“职工盟”

不忍成员受威胁 香港最大独立工会解散

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La CSI se déclare profondément attristée par la décision de son organisation affiliée, la Confédération des syndicats de Hong Kong (HKCTU), d’entamer une procédure de dissolution.
La CSI se déclare profondément attristée par la décision de son organisation affiliée, la Confédération des syndicats de Hong Kong (HKCTU), d’entamer une procédure de dissolution. © EyePress / AFP
作者： 法广
4 分钟

10月3日，香港最大的独立工会“香港职工会联盟”（HKCTU，简称职工盟）在145,000名成员投票后，宣布解散。联盟副主席邓建华（Leo Tang）表示，解散的主因是该组织成员的人身安全受到威胁。

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自去年7月，中共在香港强推并实施港版国安法以来，香港警察被赋予更广泛的权利，来镇压香港异议人士。此后，多个香港民主社团被迫解散。职工盟这个成立于1990年、有著30多年历史的民间团体也难逃厄运。

 

据路透社报导，2019年的反送中抗议活动在香港引发新一波工人运动浪潮，促使工会的注册人数激增35%。但统计数据显示，自今年初以来，至少有29个香港工会因担心触犯法律和面临最高终身监禁而宣布解散。

9月16日，职工盟已开始启动解散程序，将解散议案提交会员大会讨论并表决。9月19日，职工盟主席黄迺元召开记者会并表示，继教协、民阵等组织解散后，他早就有心理准备——职工盟再也没有生存空间。

此前，港警指控职工盟是“外国代理人”。对此黄迺元说，职工盟绝不认同港府对他们的这种政治定性。

据报导，邓建华虽然表示该组织成员受到人身威胁，但没有作出详细的说明。而香港行政长官林郑月娥则矢口否认港府打压公民社会，还称港府执法行动与被捕者的政治信仰无关。

人权观察中国部高级研究员王松莲反驳了林郑的说辞。她说：“长久对自由习以为常的香港人，现在只要持有或呼喊当局不喜欢的旗帜或口号，就可能被判处重刑。”

人权观察认为，实施国安法是北京自1997年主权移交以来对港人自由最猛烈的攻击。

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