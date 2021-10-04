不忍成员受威胁 香港最大独立工会解散

10月3日，香港最大的独立工会“香港职工会联盟”（HKCTU，简称职工盟）在145,000名成员投票后，宣布解散。联盟副主席邓建华（Leo Tang）表示，解散的主因是该组织成员的人身安全受到威胁。

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自去年7月，中共在香港强推并实施港版国安法以来，香港警察被赋予更广泛的权利，来镇压香港异议人士。此后，多个香港民主社团被迫解散。职工盟这个成立于1990年、有著30多年历史的民间团体也难逃厄运。

据路透社报导，2019年的反送中抗议活动在香港引发新一波工人运动浪潮，促使工会的注册人数激增35%。但统计数据显示，自今年初以来，至少有29个香港工会因担心触犯法律和面临最高终身监禁而宣布解散。

9月16日，职工盟已开始启动解散程序，将解散议案提交会员大会讨论并表决。9月19日，职工盟主席黄迺元召开记者会并表示，继教协、民阵等组织解散后，他早就有心理准备——职工盟再也没有生存空间。

此前，港警指控职工盟是“外国代理人”。对此黄迺元说，职工盟绝不认同港府对他们的这种政治定性。

据报导，邓建华虽然表示该组织成员受到人身威胁，但没有作出详细的说明。而香港行政长官林郑月娥则矢口否认港府打压公民社会，还称港府执法行动与被捕者的政治信仰无关。

人权观察中国部高级研究员王松莲反驳了林郑的说辞。她说：“长久对自由习以为常的香港人，现在只要持有或呼喊当局不喜欢的旗帜或口号，就可能被判处重刑。”

人权观察认为，实施国安法是北京自1997年主权移交以来对港人自由最猛烈的攻击。