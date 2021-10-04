专家警告：中国未来5年或频繁出现更严重缺电

中国近期限电波及多地，影响广泛。官媒今天引述专家说，在“碳达峰”、“碳中和”目标的背景下，预计“十四五”（2021至2025年）期间，更大范围、更深程度的缺电现象将频繁出现。

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据中央社今天报道说，中国近期的限电波及10多个省分，其中辽宁、吉林和黑龙江等东北省分更要“拉闸限电”，严重影响居民生活。官媒中国新闻周刊今天引述多名受访专家指出，东北限电其实与“能耗双控”无关，东北上半年的经济增速比其他地方慢一些，完成指标没什么困难；限电原因只有一个，就是电力供应不足。专家称，中国更严重缺电 未来5年频繁出现。

2016到2020年底，中国煤炭退出产能逾10亿吨。华北电力大学经济管理学院教授袁家海指出，去产能之前，中国煤炭年产量约50亿吨，去产能后仅约37.5亿吨。

此外，去年开始，受产煤大省内蒙古涉煤反腐“倒查20年”影响，对煤炭开采安监、环保力度增大以及超能力生产入刑等因素影响，大量煤炭产能被压缩。

需求方面，2017年至今，中国煤炭消费量再次出现回涨，恢复到年消费40亿吨左右，而这两年释放的先进煤炭产能大约2亿至3亿吨，煤炭总量供需仍有差值。

东北地区方面，煤炭资源日趋紧张。据媒体统计，2020年黑龙江、辽宁、吉林原煤产量共计0.93亿吨，较2016年的1.13亿吨下滑约17.7%。

长春工程学院电气工程系副主任周景宏说，东北近年缺煤已常态化，有些发电厂在年初价低之际就开始储存下一年的煤，以避开市场波动。

据该报道，与此同时，进口煤价格同样暴涨。近一年来，国际动力煤价格已增长数倍。动力煤进口长期占中国国内使用量的5%至10%，而今年从蒙古、澳洲进口的煤炭有所减少。1至8月，中国进口煤炭1.98亿吨，年减10.3%。

据黑龙江一家大型火电发电厂前厂长说，今年冬天，黑龙江煤、电保供有点难。一方面，黑龙江本地煤炭年产量减少，而从俄罗斯进口的煤也因COVID-19疫情而减少，而且因为卖价更高，俄罗斯煤更多透过海运通道流向南方，再加上今年还可能是个冷冬。

中央社说，中国社会科学院财经战略研究院副研究员冯永晟表示，由于可再生能源发电具有随机性、波动性和间歇性等特点，在“碳达峰”、“碳中和”目标背景下，伴随高比例新能源接入电力系统以及需求侧电气化程度的提高，电力负荷的峰谷差势必逐年增大，“尖峰负荷”现象将更加显著。冯永晟说，预计“十四五”期间，更大范围、更深程度的缺电现象将频繁出现。