中国加紧外购救援缺电

中国第一次从哈萨克斯坦购进煤炭，以缓解电煤紧张。浙江稍早还从美国进口高热值煤。俄罗斯许诺本月加倍向中国出口电力。

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据路透社今天引述浙江日报周一消息，浙江省最大煤炭购销企业即浙能集团所属富兴燃料公司采购的13.6万吨优质哈萨克斯坦煤运抵浙江，这是该省首次向哈萨克斯坦采购煤炭，为当前紧缺电煤带来了“及时雨”。

据该报称，今年以来浙江省内经济形势良好，用煤量同比大幅增加，浙能集团电煤机组长时间处于高负荷状态，使得电煤库存下降。浙能富兴燃料公司除与国内供应商沟通，落实长协资源外，还提前锁定哈萨克斯坦一批优质电煤资源，为高热进口煤资源提供有效补充。

哈萨克斯坦有较为丰富的煤炭资源，但到浙江陆路遥远，陆上运煤成本高昂。不过该国有铁路、运河联通黑海，海运相对较低的成本，在目前国内电煤价格高企背景下，让哈萨克斯坦煤炭有了采购来浙的经济可行性。

据该报道，富兴燃料公司曾于6月和7月期间采购两船高热值美国煤，总量13万吨，为其首次采购美国动力煤。

路透社稍早报道说，俄罗斯电力出口垄断企业Inter RAO上周五表示，应中国的请求，该公司将把10月向中国供应的电力增加一倍，中国正在努力解决供电紧张问题。Inter RAO表示，10月对中国的出口将同比增长100%，较原定计划增长90%。

据该公司，所有三条俄中输电线路都将用于供电，这三条线路每年能够输送高达70亿千瓦时的电力。