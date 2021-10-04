中国52架军机模拟攻防航母兼施压台湾？

中国今天再出动52架军机飞近台湾空域。中国军机据分析是一石二鸟，既向台湾施压，也威慑在南海的多国海上军事演习，其中有美军核动力航舰里根号、航舰卡尔文森号、英国航舰伊丽莎白女王号航空母舰。据熟悉中国军事的中山大学亚太英语学程兼任助理教授林颖佑受访表示，根据图示，中共电战机排序在前，轰炸机、战机、空警500预警机依序排列，此序列代表的是编队打击机群。

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据中央社今天报道称，英航舰进南海之际，中国52架军机今天扰台西南ADIZ创下纪录。战略学者林颖佑、张延廷指出，美日英航舰群甫结束在周边海域的演练，而伊莉莎白航舰群今天经巴士海峡进入南海，中共此举可能是对英航舰模拟攻防，并施加台湾压力，具政治及军事意义。

据台湾空军今天晚间发布中国军机动态，包括34架歼16、2架苏恺30、2架运8反潜机、2架空警500、12架轰6等共计52架军机，白天侵扰台湾西南防空识别区（ADIZ），此为国防部去年9月17日揭露共机动态以来，数量最多一次；而统计自10月1日至今晚8时止，已有145架次共机扰台。

另外，日本海上自卫队今天宣布，美军核动力航舰里根号、航舰卡尔文森号、英国航舰伊莉莎白女王号，以及荷兰、英国及加拿大等国军舰，于2日至3日在冲绳西南海域进行联合演训，旨在牵制海洋行动扩大的中国。

Twitter社群“Commander UK Carrier Strike Group”晚间也推文，伊莉莎白女王号航舰群今天从菲律宾海经由吕宋海峡进入南海，准备再与新加坡海军演训。

熟悉中共军事的中山大学亚太英语学程兼任助理教授林颖佑受访表示，根据图示，中共电战机排序在前，轰炸机、战机、空警500预警机依序排列，此序列代表的是编队打击机群。他指出，但今天的打击机群是否剑指台湾、并不一定，因为同一时间，美日英荷兰加拿大等国也在台湾周边海域演训；共军此举是想透过施加台湾压力，并展现实力给周边国家看，具有政治及军事意义。

林颖佑指出，美日英三国的航舰军演，可能是在模拟台湾海峡出现状况，并由英国伊莉莎白航舰担任“红军”解放军角色，配合卡尔文森号、里根号进行红蓝军对抗，甚至海面下也有潜舰在模拟共军A2/AD（反介入/区域拒止）时，美国及盟邦该如何应对。林颖佑认为，共机10月1日经由西南ADIZ深入台湾南方及东南方空域时，最大的目的都是向美国及周边国家传递讯息，但对台湾来说，此举代表共军具有打击台湾东部的能力；此是否代表台湾在南部、东部的防范及准备要与过往不同，包括在东部兴建战备跑道以应对新威胁，都是该思考的新方向。

已退役的前空军副司令、清华大学荣誉教授张延廷中将受访指出，英国航空母舰目前正进入南海，但不管是台海或南海，这两处均是中国最为关注的区域；因此，中共今天此举可能是对英国航舰打击群进行模拟攻防。张延廷也说，10月1日是中共的国庆日、10月10日则是中华民国国庆日，这次中共国庆并没有阅兵，但却把兵力移到台海周边进行演练，除了体现“仗在台海打、兵就在台海练”的意义外，由于中国的民族主义正在上升，中共当局此举也是要对国内有所交代。

据张延廷分析，中共连续3天出动破百架共机扰台，可能是造成台湾股市下跌的其中一个原因，目的也是以心理战扰乱台湾民心，不仅恫吓台湾民众，也对美国、英国等国示威。张延廷呼吁，共军今天已是打击编队，空军官兵在空驱离时，务必慎防擦枪走火，且台湾在动员及后勤上必须要有所加强跟应变。

该报道称，小山不过，国家政策研究基金会高级助理副研究员揭仲认为，共军应该很早以前就排定在这个时间点进行大兵力连续出击演练，主因是大兵力演练必须经过很长时间整备，不太可能因为有航舰通过、才临时决定。揭仲也指出，目前共军飞行员的战备水准，推测已提升到一定程度，加上北斗卫星导航系统也使用纯熟，在这些条件具备下进行实战化训练，不管未来是用兵台湾、或对美发动作战，类似今天这种大兵力出击演练，未来可能会很常见。