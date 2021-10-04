中美之间：岸田文雄新考验

鉴于日本首相岸田文雄就下届众院选举给出“19日发布公告、31日投计票”的日程，朝野各党将为应对政策讨论而加速汇总竞选承诺。在外交层面，日本媒体认为，在美中之间找平衡对新首相岸田将成考验。对中国的动向，各党基本持批评性意见。其中共产党态度严厉。立民党和维新会也指出构筑日中关系的必要性。

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据共同社今天报道称，在外交和安全保障领域，如何在中美之间推进平衡外交将成为重要课题。岸田打算尽快与美国总统拜登会谈，确认牢固的日美同盟，还力争与中国国家主席习近平进行对话。但料想也会遭遇困难。

多边合作方面，拟通过日美澳印4国框架，扩大针对中国的“自由开放的印度太平洋”构想。与面临大陆施压的台湾，将深化非官方合作。在新设的担当相领导下推进经济安保政策，以应对美中技术竞争。

共同社说，焦点是与中国的距离。执政党内部存在要求强硬对华的意见，同时也有观点认为以明年邦交正常化50周年为契机稳定日中关系，将增进国家利益。围绕呈搁置状态的习近平作为国宾访日，如何处理将考验其外交手腕。

与俄罗斯的北方四岛领土谈判、日韩间的历史问题也是课题。有关朝鲜绑架日本人问题，也鉴于受害者家属老龄化，已刻不容缓。

在野党立宪民主、共产、社民、令和新选组4党已达成事实上的共通政策，主张中止美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）向该县名护市边野古的搬迁。关于岸田拟纳入选项的拥有“对敌基地攻击能力”，立民党持谨慎姿态，共产党表示反对，日本维新会态度积极，国民民主党赞成讨论。

共同社说，对中国的动向，各党基本持批评性意见。其中共产党态度严厉。立民党和维新会也指出构筑日中关系的必要性。