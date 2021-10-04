传孟晚舟急售温哥华两豪宅

中国华为财务总监孟晚舟9月25日获释凯旋回到中国，被当局捧为民族英雄。孟晚舟事迹有消息说选进学校教育学习课本，但大力宣传之下，却也无意间让很多中国民众知道了孟晚舟在加拿大有家有房，很有钱，与她在加拿大受刑受苦的说法有很大距离。有消息称孟晚舟抵返中国后就急售温哥华两处房宅。消息未提细节。

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据自由亚洲报道称，中国电讯设备商华为副董事长孟晚舟，于9月24日获释，由加拿大返回中国，其两间位于温哥华的豪宅及内部装潢亦随即曝光。孟晚舟离开加拿大两日后，更随即挂牌出售该两个物业，价值共高达1,820多万加元（约1.12亿港元）。

据当地土地文件显示，孟晚舟于2009年以市值273.8万加元购入位于4005 28TH AVE的豪宅，现以455.5万加元出售。该物业占地6,760平方尺。据悉，2018年12月于孟晚舟保释前两日，上址曾有男子报案称三名可疑人士试图闯入，不过破门不遂后逃走。

孟晚舟其后于2019年搬入著名传统豪宅区Shaughnessy。该区于2018年的成交价估计为1329.4万加元，现时以1365.4万加元卖出。该物业面积逾2万平方尺，单计房屋已有8,170尺。

据自由亚洲说，孟晚舟曾在保释听证会上，强调与温哥华的关系长达15年，她亦曾移民加拿大，不过2009年拒绝了加国的永久居留权。但她与家人曾一直在温哥华长住，与前夫所生的二儿子，及与现任丈夫刘晓棕所生的女儿，都曾在温哥华就读，温哥华的豪宅是一家人的避暑胜地。

据有报道指，孟晚舟丈夫刘晓棕曾以该两个物业，作为孟晚舟被拘留的的保释金。而孟晚舟今次出售物业，未知是否与不再重返加国有关。