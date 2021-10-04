北京开始举办冬奥会前测试赛

2022年北京冬季奥运会组委会10月4日宣布，从10月5日起至12月31日将在北京、延庆和张家口3个赛区的8个竞赛场馆举办10项国际比赛、3个国际训练周和2项国内测试活动。组委会坦承，在全球新冠疫情居高不下之时举办冬奥会，“防疫压力很大”。

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明年2月4日开幕的北京冬奥会有可能成为新冠疫情爆发以来管控和限制最为严格的大型国际运动赛事。与不久前结束的东京夏季奥运会一样，北京冬奥会不让境外观众入境观赏比赛；而且所有的参赛选手与随行人员都必须完全接种疫苗才能进入严格管控的封闭赛会园区。

没有接种疫苗者，包括比赛选手，都必须在抵达北京后强制隔离21天，才能进入封闭的赛会园区。

在北京冬奥会和冬残奥会举办前先组织一系列测试赛是国际奥委会和国际残奥委会的要求和惯例。北京冬奥会组委会表示，做好赛前测试任务是冬奥会筹办工作的重要一环，也将为北京冬奥会和冬残奥会“如期、安全、顺利”举办打下扎实基础。

新冠疫情两年前最早在湖北省武汉市爆发以来，中国政府对新冠疫情一直实施零容忍政策。任何地方一旦发现疫情，政府就会不惜一切代价，采取极端封锁措施，严防死堵。除了发生零星的局部疫情外，中国基本控制住疫情的蔓延。为了防范疫情从境外输入，当局在相当长的一段时间里，几乎完全封锁了其边境。

但是为了举行北京冬奥会的国际测试赛，中国政府网开一面，开始允许外国运动员入境。

北京冬奥会组委会疫情防控办公室副主任黄春在星期一举行的记者会上介绍说，目前预计将有2000多名境外运动员、随队官员和国际技术官员以及计时记分专业人员陆续抵达北京，参加各项为测试冬奥会场馆而举行的国际赛事和训练周。

北京冬奥会组委会场馆管理部部长姚辉表示，随着大批境外运动员及其相关人员入境，疫情防控成为筹办测试赛的“重中之重”。他指出，各赛区组委会和场馆团队需要细化人员动线、强化闭环管理安排。

姚辉表示，各竞赛场馆闭环管理防疫方案已经通过国家级防疫专家和组委会多轮审议，从衣食住行、训练比赛、颁奖采访、防疫消杀等各个环节，对可能出现的风险点都做了全面分析，并指定了相应的预案。

姚辉指出，测试赛事规格高、规模大，疫情防控压力大，统筹协调更复杂，社会关注度也高。此次国际测试赛是全面检验冬奥会筹办工作的最后机会，组委会将认真贯彻落实各项筹办工作要求，完成好既定测试任务，通过查短板、堵漏洞、强弱项，全面提升团队业务工作能力和场馆运行水平，特别是疫情防控工作水平。

据官员介绍，北京在国际测试赛中采取的防疫管控措施，将适用于明年2月的冬奥会。被国际人权团体呼吁抵制的北京冬奥会明年2月4日开幕，2月20日闭幕。冬季残奥会则将于明年3月举行。

北京曾在2008年举办夏季奥运会。如果明年2月的冬奥会顺利举办，北京将成为世界上唯一一个既举办过夏季奥运会、又举办过冬季奥运会的城市。

北京在举办一系列东奥会比赛场馆国际测试赛外，还将在10月31日恢复举办一场马拉松比赛。北京每年一度的马拉松比赛去年因为疫情而取消。

中国官方的新华社报道说，今年的马拉松比赛估计约有3万名运动员参加。马拉松赛向北京市20岁或以上的居民开放报名。比赛将从天安门广场出发，终点设在北京奥林匹克森林公园。

所有参赛选手必须拥有接种证明以及核酸检测阴性报告。参赛者赛前21天必须居住在北京，而且每天在网上填写自己的健康状况。

新华社说，组委会也会邀请中国顶级马拉松选手参赛，并对这些选手实施“闭环管理”直至比赛结束。