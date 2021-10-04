南海云翻涛涌 93架次军机扰飞与6国军演

十一国庆期间，中国三日内向台湾附近派出93架次军机，为过去一年来规模最大，美国称之为军事挑衅并发出警告。与此同时，包括英、美、日、荷兰、加拿大、澳大利亚共有6国、超过17艘水面各式舰艇参与在南海军事演习。

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据华尔街日报今天报道说，上周五，中国派出38架军机飞入台湾西南防空识别区，其中包括歼-16喷气式战斗机、轰-6战略轰炸机和运-8反潜巡逻机，规模比过去一年中任何一次都大。次日，中国人民解放军又派出39架军机，打破前日纪录。据台湾国防部称，周日中国又派出16架军机。

台湾空军在声明中说，为阻止入侵者，台湾派出作战飞机对中国人民解放军的部署进行了回应，发出了无线电警告，并部署导弹系统跟踪他们的活动。台湾空军上周六还发布了一段回应此类活动的视频，在台湾喷气式战斗机和飞行员画面的配文中称：“身为空军，怎能让敌机飞在我们头上！”

此次军机活动正逢中国十一国庆节。台湾则在10月10日庆祝自己的国庆节。台湾是自治岛屿，北京方面宣称台湾是中国领土并誓言实现两岸统一。过去一年，随着台北和华盛顿之间的关系更加密切，中国军方加强了在台湾周围的力量，这类军机部署也变得更加频繁。

从政界人士的评论和多次军演中可以明显看出，对台湾海峡成为一个国际冲突爆发点的担忧正持续上升。美国总统拜登(Joe Biden)和七国集团(Group of Seven)其他领导人在6月份的一份公报中提到了这种担忧，公报称：“我们重视台湾海峡和平与稳定的重要性，并鼓励和平解决两岸问题。”

据该报道，这是七国集团领导人首次正式提到台湾问题，也得到了个别国家官员的响应，特别是对外日益强硬的日本。

《华尔街日报》(The Wall Street Journal)根据台湾国防部声明所作的统计显示，过去一年，中国人民解放军在台湾附近共出动战机逾750架次；台湾国防部从2020年9月16日开始发布此类数据。相关数据显示，其中超过600架次是今年以来出动的。

此外，就在中国出动军机的几周前，台湾公布了一份要求当局在未来五年大幅增加军费的立法草案，要求在未来五年内拨款约87亿美元用于新的武器系统，以更好地装备台湾岛，击退中国大陆的攻击。这些武器系统包括台湾自行研发的精密导弹和高性能海军舰艇，新的支出将叠加在台湾年度军事预算之上，而后者计划在2022年增加4%，达到创纪录的151亿美元。

据新头壳报道称，10月1至3日台湾西南空域相当不平静，中共总计出动93架次军机侵扰；而解放军如此大动作，可能与正在菲律宾海进行的6国海军FOIP联合军演有关，其中包括美军2艘航母、英国“伊丽莎白女王号(R08)”航母和日本准航母“伊势号(DDH-182)”直升机护卫舰，阵容相当庞大。

据日本海上自卫队释出的照片显示，包括英、美、日、荷兰、加拿大、澳洲共有6国、超过17艘水面各式舰艇参与演习，照片最前方并列的是英国“伊丽莎白女王号”和日本“伊势号”，在2舰略后外侧，则是美军航空母舰“卡尔文森号(CVN-70)”与“雷根号(CVN-76)”，而后方则是3艘航母打击群的驱逐舰、护卫舰、补给船舰以及日本、澳洲、加拿大所加入的舰船。

日本海上自卫队曝光的另一张照片显示，航母舰载机从舰队上方通过，编队飞行数量达12架，显见3艘航母打击群所拥有争取空优能力相当强劲！目前除“伊势号”尚未改装可起降F-35战机外，其余3航母均已多次操演证实具“跨平台”操作的能力。此外，正常航母打击群中多会纳编1~2艘潜舰，在AUKUS刚刚成形之际，又在附近的敏感水域，水下到底有多少潜舰随行部署？恐怕更是解放军想知道的答案。但目前看来，中国在水面、空中具有一定能力，但水下侦蒐兵力较为缺乏。