中国恒大集团的债务风波在延烧数个月后，其旗下资产的拆分传出进展。

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10月4日星期一早上，港股开盘，中国恒大、恒大物业暂停交易，但原因没有透露。

财联社引述知情人士报导说，广州地产商合生创展拟收购恒大物业约51%的股份，获得恒大物业的控股权，交易金额估计超过400亿元港币。

据第一财经报导，市场普遍猜测，合生创展将收购恒大物业51%股权，并已获得港交所的特批。

与此同时，合生创展集团也在港交所发布公告说，公司同意收购一家香港上市公司的股份，公司短暂停牌。

据了解，由于恒大物业在港股上市不到一年，这笔交易要获得港交所的特批。合生创展就此回应说，“一切以公告为准”。

中国恒大的公告则指出，公司股份短暂停牌，以等待“刊发一份载有内幕消息的主要交易公告”。今年八月恒大爆出债务危机时，就打算出售旗下的恒大物业、恒大汽车的部分股权，但均未成交。

合生创展1992年成立，1998年在香港联合交易所上市，和碧桂园、恒大、富力、雅居乐被列为广东省五大地产开发商，有“华南五虎”之称，以发展中高档大型住宅地产物业为主。

合生创展曾在2004年成为大陆首家年销售额突破百亿元人民币的公司，一度被万科创办人王石称作“地产航母”。此后因效法港资房地产企业“高溢价、多囤地、慢周转”的经营模式，排名逐渐往后。

不过，近两年合生创展大有重新发力的迹象，2021上半年，合生创展实现销售额212.3亿元人民币，按年增长63%，增幅远高于同行平均水平。

在爆发债务危机后，中国恒大八月就曾探询出售其下恒大物业、恒大汽车部分股权，另一地产巨头碧桂园一度被传是潜在买方，但后来破局。

据北京安邦智库报告称，恒大负债涉及超过128家银行与121家非银行机构，数千个开发项目影响大陆380万人就业、数百万购房者和产业链利益，倒闭将重创大陆金融稳定；恒大财报显示，截至六月底，负债总额人民币1.9兆元，是全球上市房企之冠。