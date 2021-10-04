戴琪：确保中国落实贸协 视情况启动301调查

美国贸易代表戴琪10月4日就对中贸易政策发表谈话，她表示，美中第一阶段贸易协议效益有好有坏，她会确保中国落实承诺，同时动用所有工具捍卫美国经济利益，包括视情况启动301调查。

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总统拜登（Joe Biden）政府1月底上任后，针对美中贸易关係进行跨部会全面检视，戴琪4日在华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）发表演说，首度对外说明拜登政府计划如何因应中国不公平贸易行径。

戴琪在近25分钟的致词中表示，长期以来，中国未遵守全球贸易常规，损害美国与其他国家繁荣。北京近年来加倍推动以国家为中心的经济体系，越来越清楚的是，中国的计划并不包括实施有意义改革，以回应美国及其他许多国家的关切。

为重新校准美国对中贸易政策，以捍卫国内劳工、企业、农民及制造业者，强化中产阶级，戴琪宣布，她将与中方对口就第一阶段贸易协议的落实进行讨论，并展开关税排除流程，确保现行架构符合美国经济利益。

此外，戴琪指出，在确保北京履行贸易协议的同时，美国会持续对中国以国家为中心、非市场贸易行径表达关切。美方会动用所有现行工具并依据需求发展新工具，以保卫美国经济利益不受有害政策与行径影响。

与此同时，戴琪说，美国会持续与盟友合作，形塑21世纪公平贸易规则。但她强调，美国的目的不是升高美中贸易紧张情势。

检视美中多年来贸易关系，戴琪表示，美国在中国加入世界贸易组织（WTO）之后的15年，与北京进行双轨交涉。一轨是每年召开美中高阶官员对话，盼促使中国遵守并内化世贸组织规范与常规，做出市场导向改变，二轨则是针对WTO争议处理案件。

但戴琪感叹，要中国做出承诺越来越不易，且落实上缺乏一致性，也不可能强制执行。认清双轨努力并未带来有意义改变，美国前任特朗普（Donald Trump）政府才会决定以单方面施压方式，试图改变北京作为，才有之后的第一阶段贸易协议。

戴琪指出，第一阶段贸易协议包含有限量的承诺，涵盖中国在智慧财产权、技术转让、购买美国产品、改善农业与金融服务业市场准入等方面的义务。

她说，协议稳定住市场，尤其是对美国农业出口。但美国分析显示，协议部分领域承诺虽已达成，特定商业利益也受惠，但其他领域却出现不足情况，且协议并未有意义因应美国对中国贸易行径的根本性忧虑。

至于与中方进行对话后，美国后续会採取何种作为，戴琪表示，这将取决于对话进行的如何，如同她致词中所说，美方会检视中国协议落实表现，与中国进行全面对话，同时对北京更广泛的产业政策表达关切。

针对拜登政府是否如外界所传，正考虑对中国作为启动新的301调查，戴琪说，这会视情况而定，“我有各种工具”。

《华尔街日报》（The Wall Street Journal）9月10日报导，拜登政府正考虑对中国的补贴行为及对美国经济损害启动301调查，以便在贸易问题上施压北京。