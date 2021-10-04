拜登政府今推出对华贸易新战略 宣布前有紧张与猜测

美国贸易代表戴琪将于周一就中国未能履行与美国前总统特朗普达成的“第一阶段”贸易协议寻求与中国进行新的谈判，但不会就中国的国家补贴和其他结构性问题寻求“第二阶段”谈判。

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据路透社今天报道说，拜登对华贸易新战略将附和特朗普的做法，但估计北京不会改变。据拜登政府高级官员表示，戴琪将寻求“很快”与中国副总理刘鹤举行线上会议讨论贸易协议，同时启动“有针对性”的程序恢复从美国惩罚性关税中排除某些中国商品。然而，这些要求匿名的官员表示，她不排除使用新关税来促使中国履行在第一阶段协会中所做的承诺。

戴琪将于美国东部时间上午10点(1400GMT)在华盛顿智库战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)发表外界期待已久的讲话，概述拜登政府的中国贸易战略。其中一名官员对记者表示，戴琪将表示“她打算就中国在第一阶段协议下的表现与中方官员进行坦诚对话”。官员称，“根据我们看到的数据，还有一些承诺没有兑现。”官员们表示，为了使中国遵守协议，戴琪将不排除使用任何贸易工具，但官员们并未给出这类行动的时间表。该协议将在2021年末到期。

根据该协议，中国同意两年内增加采购美国农业及工业产品、能源及服务，采购规模较2017年水平增加两千亿美元。彼得森国际经济研究所高级研究员Chad Bown估计，新冠疫情严重冲击中国对美采购，购买规模仅达目标水准的62%。

就在戴琪彻底检视美国对华贸易政策的时候，拜登总统仍继续维持特朗普的对华关税措施。拜登官员对他们的策略未透露太多，今年将重点放在重建与盟友的关系，以便对北京采取更团结一致的立场。

对中国产品免征上述最高达25%的进口关税的一项机制将在2020年底结束，但抗疫所需的医疗产品除外。美国官员表示，戴琪将重新推出新的“针对性”的关税排除流程，并且“保持未来增加关税排除流程的可能性。”

官员们表示，美国将不会就更深的结构性问题与中国进行“第二阶段”谈判，例如对重要行业的大规模补贴，这扭曲了全球市场”。官员们说，从加入世界贸易组织到第一阶段协议，戴琪将一一检视中国过去20年未能兑现其贸易和改革承诺的历史。其中一位官员称，“我们认识到，中国根本不会改变，我们必须制定一项与中国打交道的战略，而不是我们希望的那样。”

据路透社说，官员们表示，拜登政府正在寻求对技术、教育和更强大的供应链的投资，以提高美国对中国的竞争力，并将继续与其他主要民主国家合作应对中国的“非市场”行为。一位官员表示，美国将在与北京的贸易关系中采取灵活的方式，其行动将根据北京的反应量身定制，并补充说：“探戈需要两个人才能跳。”这位官员表示，“我们不想拿掉任何选项，也不想先发制人地划地自限。”