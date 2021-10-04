日产出售西班牙车厂 传中国长城谈判接盘

日产汽车等计划将西班牙的整车组装工厂出售给中国长城汽车，将就此展开谈判。日产旗下的西班牙法人等10月1日（北京时间2日凌晨）透露了这一消息。力争10月内达成协议。日产因前会长卡洛斯·戈恩的扩张路线而出现过剩设备。如果该工厂的出售成功实现，意味着结构改革将前进一步。西班牙方面透露，将与中国长城汽就可能接管这家日本汽车制造商在巴塞罗那的工厂进行谈判，该工厂将于12月关闭。

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据日本经济新闻今天报道说，日产将就出售西班牙工厂与长城汽车谈判。

日产在西班牙的巴塞罗那等3个地区拥有整车组装工厂和零部件工厂。在该国内直接雇用3000人，包括派遣合同在内的话雇用人数达到2万人。在巴塞罗那生产皮卡“纳瓦拉”等2个车型。在2020年5月发布的中期经营计划中，日产提出关闭西班牙工厂，计划2021年底关闭。出售额不明。

针对零部件工厂的出售，日产还将与西班牙的纯电动汽车（EV）设计与开发公司QEV Technologies和电动摩托车制造商Silence进行谈判。

长城汽车对于收购日产的巴塞罗那工厂显示出积极态度，还在讨论收购其他工厂。长城汽车在加快拓展中国以外市场，如果成功收购，将成为进驻欧洲的立足点。

据该报道，日产在2020年5月发布的中期经营计划“Nissan Next”中提出了通过关闭西班牙工厂等将产能削减2成的结构改革。之后，由于受到西班牙政府和员工等的反对，将当初定为2020年底的关闭计划推迟了1年。

据路透社说，西班牙当局和日产周五表示，将与中国长城汽车601633.SS就可能接管这家日本汽车制造商在巴塞罗那的工厂进行谈判，该工厂将于12月关闭。

政府和地区当局以及日产还挑选了西班牙电动摩托车制造商Silence和当地工程公司QEV Technologies，来谈判两个较小工厂的命运。

该消息人士称，中国长城对较大的这家工厂感兴趣，并将研究它是否对其他两个工厂有用处，而Silence和QEV Technologies只对较小的两家工厂感兴趣。长城汽车没有公开其对这些工厂的计划，但一位了解谈判情况的人士说，它可以保留大约1,300个工作岗位。