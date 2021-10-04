潘多拉盒子有阿里巴巴案 传蔡崇信是马云IPO等操盘手

国际调查记者联盟（ICIJ）公布的“潘多拉文件”显示，中国阿里巴巴集团董事会台裔加籍执行副主席蔡崇信透过在境外避税天堂注册的公司持有阿里巴巴股份，并操作IPO等业务。

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据中央社今天报道称，潘多拉文件曝料蔡崇信藉境外公司操盘阿里巴巴IPO。该报道称，蔡崇信（Joseph Tsai）在富比士排行榜上名列加国第二富豪。他近年买下美国职篮NBA布鲁克林篮网队（Brooklyn Nets），并豪砸1.57亿美元购入纽约曼哈顿（Manhattan）的顶层豪宅，更让他声名大噪。这名台裔加籍富商估计拥有145亿美元净资产，这些钱主要来自他在中国电商巨头阿里巴巴集团的股份。

据ICIJ取得的外泄记录显示，蔡崇信控制着一个境外公司网络。蔡崇信也被认为是阿里巴巴联合创始人马云的得力助手。

根据潘多拉文件（Padora Papers），蔡崇信至少是12间在境外避税天堂注册公司的董事或股东，公司注册地遍及英属维京群岛（British Virgin Islands）、开曼群岛（Cayman Islands）、巴哈马（Bahamas）。

参与调查报道的“多伦多星报”（Torento Star）邀请德国乌兹堡大学（University of Würzburg）中国商业与经济系主任费雪（Doris Fischer）检视相关文件。费雪认为，尽管蔡崇信是阿里巴巴第2大股东，但中国规定外资不能直接投资科技、媒体等产业，且蔡崇信是加拿大公民，因此他仅能持有阿里巴巴在避税天堂注册子公司的股份。

阿里巴巴是透过VIE（Variable Interest Entities，可变利益实体）企业结构在避税天堂设立控股公司的众多中国企业之一。这为外国人投资中国公司打开了后门。

该报道称，在中国法律中，VIE结构位处灰色地带。

费雪认为，文件显示蔡崇信在阿里巴巴复杂境外业务结构中扮演关键角色，“很明显，他在利用这些结构，利用避税天堂提供的机会，来完成他为阿里巴巴所做的IPO（首次公开募股）等任务”。

这些空壳公司中，MFG Limited公司于1999年在英属维京群岛注册成立，成立时间与阿里巴巴集团同年。该公司帐目说明蔡崇信如何利用MFG持有数百万股的阿里巴巴股票，这些股票还在与他有联系的境外公司和个人之间持续流动。

举例来说，外泄纪录显示，2003年12月15日，蔡崇信自MFG Limited公司将超过300万股的阿里巴巴股票当作“礼物”，转让给维京群岛另家名为PMH Holding的公司。2年后，蔡崇信被任命为PMH的唯一董事。5年后，即2010年，MFG又向PMH买下几乎相同数量的股票。

该报道称，多伦多大学（University of Toronto）金融系教授杰福瑞（Craig Geoffrey）认为，MFG免费发行的数百万股，可能被当作给阿里巴巴员工的报酬，包括蔡崇信本人。

该报道引据多伦多星报说，蔡崇信并未回复该报针对与他有关境外公司与其间金流提出的相关问题。