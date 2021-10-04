献礼片《长津湖》：爱国抗美

由吴京主演，徐克林超贤联导的《长津湖》，成为激发爱国教育电影，中国多地安排党员看《长津湖》。 韩战题材电影大卖13亿， 《长津湖》上映4天票房破13亿元人民币，其中10月2日单日票房达4.27亿元，打破《战狼2》创下的中国影史战争片单日票房纪录。

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据明报今天报道称，中国“抗美援朝”题材电影《长津湖》在9月30日烈士纪念日上映，内地多地安排党员干部观看，提出要弘扬爱国主义精神，激发党员干部爱国热情。上映4天票房破13亿元人民币，其中10月2日单日票房达4.27亿元，打破《战狼2》创下的中国影史战争片单日票房纪录。

《长津湖》由导演陈凯歌及香港导演徐克、林超贤联合执导，由“战狼”吴京、易烊千玺领衔主演，投资金额达13亿，拍摄用时近200日，前期工作人员达7000人，并涉及超过1.2万名剧组人员。其制作规模、投资规模、拍摄时间及演职人员数量均创下中国影史纪录，被认为是国产战争片的“天花板”。

该报道称，《长津湖》是献礼片，占总票房九成。《长津湖》在9月30日中国第八个烈士纪念日全国上映，陈凯歌、徐克、林超贤、吴京等导演及剧组人员当日集体到辽宁沈阳抗美援朝烈士陵园敬献花篮。《长津湖》上映首日票房达2.06亿元，随后国庆节票房更是直线蹿升，占据长假七成票房，连续刷新多项内地影史纪录，包括中国影史战争片、剧情片等单日票房纪录。第二名的《我和我的父辈》一直落后两亿元左右的票房，两部电影均是中国电影界为庆祝中国共产党成立100周年的献礼片，占据逾90%的国庆总票房。

该报道引据《淄博日报》，为进一步弘扬爱国主义精神，激发党员干部爱国热情，结合全市党史学习教育安排，山东淄博市9月30日在淄博大剧院组织党员干部集体观看《长津湖》，市委市政府五套班子（即党委、人大、政府、政协、纪委）成员全部参加观看。另外，在河北省和广东省等，官方亦都相继安排党员干部集体看《长津湖》。

明报说，中美紧张，开拍多部抗美援朝片。2020年中国纪念“抗美援朝”70周年之际，不仅高调纪念，还一改过往影视剧题材禁忌，筹拍多部“抗美援朝”影视作品。官方上年宣布开拍《长津湖》，被指因为中美关系紧张而“开绿灯”。《长津湖》片长176分钟，宣称为史诗战争巨制电影。电影以韩战中的长津湖战役为背景，讲述志愿军连队在极度严酷环境下坚守阵地奋勇杀敌，为战役胜利做出重要贡献的感人故事。

明报说，长津湖战役是“抗美援朝”战争第二次战役中的一战。志愿军第9兵团在朝鲜东北部长津湖包围联合国军，与美国第10军陆战一师在严寒气候下展开残酷战斗。志愿军因为冻伤、补给不足及武器装备劣于美军而受到严重损失，另一方面，美国第10军此役后也从兴南港的撤离，标志着联合国军完全撤出朝鲜。