视频 国际调查记者联盟 潘多拉文件爆料全球多位首脑避税

国际调查记者同盟（ICIJ）公布 “潘朵拉文件 ”（Pandora Papers）调查，披露近1千个离岸避税港公司与全世界336名知名政治人物和公职人员如何避税，其中包括35名国家元首、政府首脑、国家领导人、内阁部长、大使等和133名亿万富翁。

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由来自《华盛顿邮报》、英国广播公司、《卫报》等媒体的数百名记者分析数14家金融服务公司泄露的1千2百多万份文件，这些金融服务公司来自属维京群岛、巴拿马、塞浦路斯、阿联酋、新加坡、瑞士等国。

法新社指出“潘朵拉文件”涉及35位现任和前任国家领导人，他们面临贪污、洗钱和全球避税等各种指控。

其中由英国前首相布莱尔与妻子于2017年通过在巴林的家人收购了维京群岛的一家法人公司。该公司在伦敦持有约900万美元的大楼。国际调查记者同盟表示经由避税港收购股票，免交了获得大楼所需的40万美元以上税金。布莱尔2007年卸任首相后，担任了中东和平特使。

2016年，同样由国际调查记者同盟公布的“巴拿马文件”（Panama Papers）披露如巴基斯坦前总理谢利夫通过在海外洗钱，随后在英国伦敦购置房产。