中国出台《城市负债率排行榜》贵阳市债务率高达929%

10月5日，中国大陆数据宝、腾讯财经联合推出《城市负债率排行榜》，显示大陆各地区城市负债水平相差很大。贵阳市的地方政府债务率最高达929%，北京的债务率是深圳的10倍。

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这一债务排行榜是以一线、新一线、二线、省会等86座城市为对象进行分析，通过对2020年地方政府债务余额及城市投债来计算政府负债率和债务率。

在债务率方面，中国85座城市2020年的债务率超过100%，75座城市的债务率比2019年翻倍。

排在债务率前10的城市2020年债务率均超过了500%，包括：贵阳、哈尔滨、昆明、西安、南宁、天津、武汉、长春、重庆、兰州。其中，贵阳市债务率高达929%。

4座一线城市中，广州2020年债务率最高，超过200%；深圳债务率最低，不到20%；北京债务率超过200%，是深圳的10倍有余；上海债务率为122％。

从地域来看，在省会城市中，债务率居前的均分布在西北地区，西宁、呼和浩特、兰州债务率均超过400%。有消息称，西北地区这些城市，虽然地方政府债务余额不高、城投债也较低，但由于财政收入一般，导致债务率较高。

从负债率来看，2020年负债率排在前十的省市是天津、贵州、云南、新疆、黑龙江、海南、陕西、重庆、甘肃、青海。其中，天津负债率为79.29%，排在第一。

分析显示：中国经济不发达地区负债率相对较高，贵州、云南、新疆等省平均负债率居前。福建、广东较低。

债务率是年末政府债务余额／政府综合财政实力，反映地方政府的偿债能力。

负债率是年末政府债务余额／GDP。该数值一方面可以衡量经济规模对债务的承担能力，另一方面可以衡量一单位政府债务可以产生的GDP。