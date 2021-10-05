白宫：中美本周将在瑞士苏黎世举行高层会谈

中美本周将在苏黎世举行高层会谈，这是美国白宫发言人刚刚宣布的一则消息。此前《南华早报》报道说：美国总统拜登的国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）和中国级别最高的外交官员杨洁篪将于这个星期在瑞士苏黎士举行会谈。

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这次会谈是在美中关系不断恶化和台海局势升温的时候举行的。此前《南华早报》援引熟悉双方会面安排的知情人士说，“他们的目标是重建沟通管道，并落实习近平主席和拜登总统达成的共识”。

路透社表示，美中关系在前总统特朗普时期急剧恶化，而拜登政府也因香港、新疆与2019冠状病毒大流行病的溯源等多项议题维持对中国施压。中国也对美国加强支持台湾感到愤怒，认为美国在推动台湾独立的独立运动。北京声称，台湾独立是触发中国武统台湾的一条红线。

在过去的四天里，中共解放军持续对台湾防空识别区进行目前为止最大规模的侵扰，自“十一国庆”以来出动共149架次军机进入台湾西南防空识别区。而10月4日，就有56架解放军军机扰台，是台湾国防部报告中共军机动态以来数量最多的一次。

台湾军方说，空军派遣了空中巡逻兵力应对，进行广播驱离，并实施了防空导弹的追踪和监视。

台湾陆委会称中国是近期紧张局势的“罪魁祸首”，并要求北京立即停止“不负责任的挑衅”。台湾政府表示，台北一直在与友邦进行积极的沟通与合作，共同遏制中共的“恶意挑衅”。

美国国防部重申，美国对台湾的安全承诺“坚如磐石”。同时，白宫星期一敦促北京停止对台湾的胁迫，称将继续协助台湾。白宫表示，美国仍然对中国在靠近台湾的地方进行“挑衅性的军事行动”感到关注并将继续密切关注事态的发展。

继美国国务院发出声明之后，白宫也重申美国对台湾的承诺“坚若磐石”。

白宫发言人莎琪还说，美国与北京在私下里进行了接触。美参议院外委会最资深的共和党成员里施说，北京是在演练攻击台湾，全世界都应被这种威胁所激怒。

路透社说，杨洁篪与沙利文本周会面，是拜登入主白宫后美中官员进行的又一轮面对面会晤。而先前会面并没有取得多少实质进展。

美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）7月底与中国外交部副部长谢锋在天津会面，但美方官员当时说，会议没有达成具体成果，也没有讨论到拜登与习近平会面的可能性。

今年3月，美中高层官员国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文与杨洁篪和外长王毅在阿拉斯加举行二对二面谈。中国官员大肆指责美国及其民主，美国官员则批评中国官员哗众取宠。