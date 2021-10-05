称“潘多拉”盒子里的唯一中国大陆官员：河南美女人大代表

国际调查记者同盟（ICIJ）揭发的最新一批多国政要在海外的秘密资产“潘多拉文件”（Pandora Papers）中，唯一“上榜”的中国政治人物，是全国人大河南省代表冯琪雅（Feng Qiya），文件显示，她在英属处女岛成立离岸公司买卖美国股票。

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据苹果日报今天引述报道说，潘多拉文件唯一上榜中共政客，是中国全国人大河南省代表冯琪雅。这位河南的美女代表被揭境外藏富。

根据香港《立场新闻》5日说，ICIJ公布的文件示，冯琪雅于 2016 年在英属处女岛成立离岸公司“Linkhigh Trading Ltd”以投资美股，公司资产总值约200万美元，当中包括冯琪雅于房地产的投资。Linkhigh Trading Ltd 于美国证券交易委员会有注册，纪录显示公司交易活动并不活跃。

该报指，2016 年，冯琪雅是瑞士信贷银行的客户，瑞银曾向她指出“经本行执行的交易，未曾遇过任何投诉”，不过离岸信托基金公司恒泰信托（Trident Trust）的一名员工在内部电邮曾提出冯琪雅是公开的政治人物，有需要做进一步尽职审查。

冯琪雅除了是河南省代表，也是一名企业家，是数家公司的负责人，包括管理12亿美元资产的上海棋森投资控股股份有限公司（Shanghai Qisen Investment Holdings Co. Ltd）。她于 2019 年 3 月人大会议期间提出要加强规管民营企业经济，针对民营企业内部商业贿赂等案件加重刑罚。

“潘多拉文件”由“国际调查记者同盟”（ICIJ）逾百国记者参与调查，披露多国领袖与政要藉离岸公司藏匿巨额财产，用于避税，参与调查的包括香港《立场新闻》、《华盛顿邮报》、英国广播公司（BBC）、《卫报》等117国约600名媒体记者，分析来自英属维京群岛、巴拿马、伯利兹、赛普勒斯、阿拉伯联合酋长国、新加坡、瑞士等国的14间金融服务公司泄露的约1190万份文件。

据该报道称，根据法新社整理报导，“潘多拉文件”涉及35位现任和前任世界领导人及多国政要，他们面临贪污、洗钱和全球避税等各种指控。该报道称，昨天《立场新闻》已披露，香港前特首梁振英、董建华都利用离岸公司藏钱。