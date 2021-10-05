路透社：美国公布新的对华贸易计划 业界渴望了解具体内容

戴琪周一承诺，将从美国前总统特朗普的关税清单中排除部分中国进口商品，同时就中国未能履行美中贸易协议中的承诺进行“坦率”会谈，并向北京方面施压，要求其终止有害的产业政策。在等待美国贸易代表戴琪承诺的对华贸易“从上到下”的政策审查八个月后，一些美国行业和专家抱怨该计划缺乏关于谈判或时机的具体内容。

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据路透社今天报道称，美国公布新的对华贸易计划，但业界渴望了解具体内容。报道引述在华盛顿出席戴琪演讲的雪城大学贸易经济学家Mary Lovely说，“她将重新与中国接触，这是一件好事”，“但她的整个计划似乎是，‘我将进行一次对话’。”

当戴琪与中国副总理刘鹤展开讨论时，将保留特朗普对数千亿美元的中国商品征收的大部分有争议的关税。她将提出美国对中国工业补贴的关切，但没有概述处理北京政策的具体计划，美国认为这些政策破坏了自由贸易。

戴琪表示，接下来会发生什么“取决于对话的进展”，她承诺拜登的贸易政策以工人为中心。她在这方面对北京的批评毫不留情，指责中国共产党政府继续“按照国家意志塑造其经济，损害了美国和世界各地工人的利益。”

戴琪在战略与国际研究中心智库的演讲赢得了民主党议员、工会以及一位前特朗普政府贸易官员的支持。据特朗普时期的美国贸易代表处前高级官员Stephen Vaughn表示，“你今天看到的是更多的证据，表明两党强烈关切我们与中国的经济关系的方向“，Stephen Vaughn帮助制定了最初的“301条款”调查，导致美国对中国商品征收关税。

然而，三年多来那些遭受美国对中国进口商品征收关税打击的行业，希望得到关于哪些产品可能获得关税减免的细节。相反，戴琪周一的讲话留下了挥之不去的担忧。她并不排除根据301条款启动新的调查，这可能导致新的关税。

美中贸易全国委员会表示，由于缺乏明确的路线图，担心关税可能会成为永久性的。美国全国对外贸易委员会(National Foreign Trade Council)呼吁建立一个“强有力的”关税排除程序，为受到美中贸易战打击的公司提供一些救济。

路透社说，美国企业研究所(AEI)中国研究学者史剑道(Derek Scissors)表示，戴琪的讲话“没有给我们新的目标，或者新的工具”。“你说我们必须有一个以工人为中心的贸易政策，我们不能再容忍中国的这种行为，因为它伤害了美国，但我们要和他们谈这个问题，”史剑道说，“这什么时候起过作用？”