三鹿奶企董事长田文华被囚终身获减刑估計明年提前出狱

因毒奶粉被判处无期徒刑的前三鹿集团董事长田文华，在过去十年中因其在狱中“表现良好”而多次获减刑，刑期缩短至15年，并将于明年（2022年）获释。毒奶粉受害患儿家长认为，对造成无数儿童患病，甚至死亡的受害人而言，实在难以接受。

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据自由亚洲报道称，三鹿奶企董事长田文华被囚终身估計明年提前出狱。

2008年，三聚氰胺毒奶粉导致数十万婴幼儿患上肾结石等泌尿系统感染的疾病，甚至死亡，事件曾经轰动海内外。河北前三鹿集团董事长田文华2009年1月，被以“生产、销售伪劣产品罪”，被一审判处无期徒刑，罚款2468万人民币。不过，从 2011 年开始，田文华因服刑期间“表现良好”获三次减刑，从无期徒刑减到了 15 年零 3 个月有期徒刑。根据长期追踪田文华案的人士推算，她最快可能在2022年出狱。

河南郑州患儿朱茉涵的母亲陈璐听到田文华很快获释的消息，感到伤痛。她对自由亚洲电台说：“听到这个消息后，很痛心。毒奶粉对这么多孩子造成重大伤害，也连累这么多家庭，我觉得不应该行为良好，就给她（田文华）减这么多年刑期。让人无法接受，因为有这么多的孩子受到奶粉事件的牵连。”

十年前，当时的中国总理温家宝在北京“两会”即将召开之前，与网民交流谈到毒奶粉事件时披露，中国有三十万儿童受三聚氰胺奶粉影响，导致泌尿系统异常。国家为此花了20亿元。

在 2008 年起，无数中国父母笼罩在“ 三聚氰胺”和“ 大头娃娃 ”的阴影之中。此前，三鹿奶粉率先将化学物质三聚氰胺融入奶粉，所谓可提高奶粉蛋白质含量，其后数十家奶粉企业纷纷仿效。但被重判的只有三鹿集团董事长田文华。

另一位北京的毒奶粉受害患儿家长郭利，因为揭露广州雅士利奶粉企业三聚氰胺含量超标，被以“敲诈勒索罪”判刑五年。郭利出狱后提出申诉，2017年，广东省高院终审判决郭利无罪。

郭利对自由亚洲说，在毒奶粉事件中，田文华仅仅是替罪羊：“田文华作为替罪羊，当年被确诊受害的有30多万患儿。田文华服刑12年期间，法院是依据什么对田文华多次减刑，从无期徒刑变有期 徒刑，再多次获减刑。2022年可获释。减刑处理的过程，应该机构应该公开澄清，给受害者明确的交代。”

自由亚洲说，当年因“三鹿”事件下台的官员，多年前已陆续獲委任其他职位。据《财经》杂志统计，自2008年三鹿毒奶粉事件后， 陆续有三十多名官员被问责。时至今日，所涉官员基本重新上岗。其中包括国家质量监督检验检疫总局局长李长江，出任全国“扫黄打非”工作小组副组长。